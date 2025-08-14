Salariul necesar pentru un credit ipotecar în București

Totuși, pentru ca visul unui apartament de 130.000 de euro să fie îndeplinit, există o serie de condiții ce trebuie îndeplinite, printre care și cea a unui salariu de o anumită valoare.

Pentru a-ți putea cumpăra un apartament în București în valoare de 130.000 de euro, trebuie să iei în calcul mai mulți factori, printre care prețul mediu pe metru pătrat, salariul mediu net și condițiile de creditare ipotecară.

Prețul apartamentului și zona în care se află

Prețul unui metru pătrat de apartament, în București, în august 2025, este de aproximativ 1.831 de euro.

Astfel, pentru un apartament tipic de 70-75 de metri pătrați, prețul ajunge la 130.000 de euro. Totuși, există oferte numeroase pe piața imobiliară din București, iar apartamentele sunt situate în zone precum Pallady din Sectorul 3, Brâncoveanu din Sectorul 4 sau Pipera.

Salariul mediu net în București și avansul pentru creditul ipotecar

Salariul mediu net lunar este între 6.500 și 6.750 lei (aproximativ 1.300-1.350 euro la cursul mediu 5 lei/euro).

Pentru creditul ipotecar, de obicei ai nevoie de un avans minim de 20-25% din prețul apartamentului, astfel că, pentru un apartament de 130.000 de euro, avansul ar fi de aproximativ 26.000 – 32.500 euro.

Rata lunară la un credit ipotecar pe 30 de ani cu dobândă medie de circa 6-7% poate fi calculată aproximativ la 450-550 euro/lună pentru suma rămasă după avans.

Salariul necesar pentru un apartament de 130.000 de euro

Băncile recomandă ca rata lunară să nu depășească 30-40% din venitul net lunar.

Dacă rata este în jur de 500 euro, venitul net lunar necesar ar trebui să fie cel puțin 1.250-1.670 euro.

În lei, asta înseamnă un salariu net lunar de aproximativ 6.250 – 8.350 lei.

Astfel, pentru a cumpăra un apartament de 130.000 euro în București, cu un avans de 20-25% și restul finanțat prin credit ipotecar, ai nevoie de un salariu net lunar de aproximativ 6.250 până la 8.350 lei pentru a susține plata ratelor lunare într-un mod sustenabil.

