Munca de casier în Elveția atrage tot mai mulți francezi

Pentru mulți angajați din Franța, posibilitatea de a lucra în Elveția reprezintă o oportunitate financiară importantă. Potrivit marmiton.org, care citează un articol publicat de Marie France, diferențele salariale dintre cele două țări sunt considerabile, mai ales în sectorul retailului.

La prima vedere, activitatea unui casier pare similară de ambele părți ale frontierei. În realitate, responsabilitățile din Elveția sunt mai numeroase și ritmul de lucru este mai intens.

În supermarketurile elvețiene, angajații nu se ocupă doar de casele de marcat. Aceștia trebuie să aprovizioneze rafturile, să recepționeze marfa și să participe la întreținerea magazinului. Programul de muncă este, de asemenea, mai lung decât în Franța. În timp ce majoritatea angajaților francezi lucrează 35 de ore pe săptămână, în Elveția contractele prevăd frecvent 41 sau 42 de ore.

Pentru lucrătorii transfrontalieri, acest ritm este completat de timpul petrecut zilnic în trafic.

Salariile sunt mari, la fel și cheltuielile

Principalul motiv pentru care mulți francezi aleg să lucreze în Elveția rămâne salariul. În unele lanțuri de magazine, remunerația depășește semnificativ nivelul din Franța. Totuși, diferența se diminuează rapid din cauza costurilor ridicate ale vieții.

Printre cheltuielile importante se numără asigurarea medicală obligatorie, chiriile foarte ridicate în anumite regiuni, costurile de transport și cheltuielile pentru îngrijirea copiilor adaptate programelor extinse. Chiar și cei care locuiesc în Franța și fac naveta în Elveția trebuie să suporte costuri importante pentru carburant și taxe de drum.

Cât câștigă efectiv un casier în Elveția

Potrivit datelor citate, un casier debutant într-un supermarket elvețian câștigă în general aproximativ 4.500 de franci elvețieni brut pe lună, în sistem de plată pe 13 luni. În anumite magazine de tip discount, salariul poate ajunge la 4.700 sau chiar 4.760 de franci brut, echivalentul a aproximativ 4.800-4.900 de euro. După plata contribuțiilor sociale, salariul net scade la aproximativ 3.800-3.900 de franci elvețieni, adică în jur de 3.900-4.000 de euro înainte de impozitare.

Prin comparație, în Franța, un casier câștigă în medie între 1.700 și 1.800 de euro net pe lună pentru un program de lucru mai redus.

Chiar dacă nivelul cheltuielilor este mult mai ridicat în Elveția, diferența dintre salariile din cele două țări rămâne importantă. Totuși, cei care aleg să lucreze peste graniță trebuie să ia în calcul atât ritmul de muncă mai intens, cât și costurile suplimentare care pot reduce semnificativ avantajele financiare.

Ce salarii se câștigă în retailul românesc

Un manipulant de marfă este plătit lunar în medie cu 3.400 de lei net, în vreme ce un lucrător comercial primește 3.500 de lei, iar un casier – 3.700 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii dezvoltat de eJobs, funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Datele arată că un șef de tură primește 4.000 de lei net, iar un director de magazin are 5.000 de lei.