Concomitent, datele arată că un șef de tură primește 4.000 de lei net, iar un director de magazin are 5.000 lei.

„Retailul rămâne unul dintre cei mai mari angajatori din România, cu o cerere constantă de personal și cu oportunități variate de carieră, de la poziții operaționale până la roluri de management. Pentru pozițiile de bază (de ex.: lucrători comerciali, casieri) salariile pornesc, de regulă, de la niveluri apropiate de salariul minim pe economie, însă sunt completate frecvent de bonusuri de performanță, tichete de masă și alte beneficii. În marile lanțuri de retail, pachetele salariale sunt mai structurate și includ programe de training și posibilități clare de avansare”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Experiența face diferența

„Pe măsură ce angajații acumulează experiență, pot accesa roluri precum șef de tură, manager de magazin sau coordonator, unde salariile cresc semnificativ și reflectă responsabilitatea gestionării echipelor și a rezultatelor comerciale. În aceste poziții, bonusurile de performanță au o pondere importantă și sunt corelate direct cu vânzările și indicatorii operaționali. Deficitul de personal rămâne o provocare, în special pentru pozițiile entry-level”, mai spune Drăghici.

18.000 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 18.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 4.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

