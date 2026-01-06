Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, conform datelor Eurostat din 2024, însă diferențele dintre state rămân considerabile, potrivit Cotidianul.ro. În zona euro, această valoare urcă la 43.512 euro, însă există țări unde media este de peste cinci ori mai mică decât în altele.

Luxemburg conduce clasamentul cu un salariu mediu anual de 82.969 de euro, de 5,4 ori mai mare decât cel din Bulgaria, care înregistrează cel mai scăzut nivel din Uniune, doar 15.387 de euro pe an. Diferențele semnificative continuă să fie o realitate în Europa, evidențiind disparități economice majore.

Pe de altă parte, doar cinci state membre depășesc pragul de 50.000 de euro salariu mediu anual: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. În schimb, țări precum Grecia, Ungaria și Slovacia se află la coada clasamentului, cu o medie de aproximativ 20.000 de euro anual.

România ocupă și ea un loc modest, depășind totuși Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Salariul mediu anual calculat pentru țara noastră este de 21.108 euro.

Este important de menționat că o mare parte a populației din numeroase state UE lucrează cu jumătate de normă.

