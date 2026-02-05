Ruxandra Luca, cunoscută publicului pentru prezența în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, a devenit un nume respectat în televiziune datorită sfaturilor de parenting și abordării relaxate asupra educației copiilor. În cadrul matinalului de la Antena 1, ea coordonează întreaga rubrică de parenting, împărtășind experiențele sale ca mamă full time a celor trei copii.

În paralel cu activitatea sa la Neatza, Ruxandra și-a extins aria profesională și la Happy Channel, prezentând emisiunea „Happy Cafe” alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Colegii de platou o apreciază pentru energia și entuziasmul său, iar ea reușește să îmbine armonios cariera cu viața de familie, demonstrând că organizarea și dedicarea pot face minuni.

Pe blogul său personal, Ruxandra Luca povestește cu sinceritate momente din viața de zi cu zi, oferind sfaturi valoroase părinților și inspirându-i prin exemplele proprii. În ciuda provocărilor zilnice, familia rămâne mereu pe primul loc pentru ea.

Ruxandra Luca, surprinsă în ipostaze intime cu un bărbat căsătorit

Recent, numele Ruxandrei Luca a ajuns și în atenția publicului în urma unor imagini surprinse de paparazzi cancan.ro. Ea a fost filmată într-o ipostază intimă alături de partenerul său, despre care se spune că ar fi un renumit medic estetician și că ar fi căsătorit. Imaginile surprind o întâlnire intimă în mașină, într-o parcare din București, în plină zi, ceea ce a stârnit reacții în mediul online și a adus-o pe Ruxandra în centrul atenției tabloidelor. Vedeta de la Antena 1 a divorțat de tatăl copiilor ei în urmă cu 2 ani.

#showbiz #scandal #fyromania #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro Lăsați totul deoparte și sunați-vă cunoscuții! E momentul să vedeți super-imagini, pe care România nu le-a mai văzut. Și să aflați dedesbturile unei iubiri (cu iz adulterin), așa cum nu s-a mai scris! Vă prezentăm informații extrem de proaspete despre Ruxandra Luca, 42 de ani, experta în parenting de la emisiunea Neatza. Frumușica pe care CANCAN.RO a fotografiat-o (+ și filmat-o) chiar marți într-o benzinărie din zona Virtuții, la un date cu scântei. Ruxandra nu venise să facă plinul, ci avea întâlnire cu un bărbat chipeș. Nu e fostul ei soț, de care a divorțat anul trecut, ci e vorba de un medic cunoscut, căsătorit. Urmează detalii… de zile mari! #ruxandraluca