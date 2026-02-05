Primul termen al procesului va fi pe 11 februarie

Tribunalul București a fixat pe data de 11 februarie 2026 primul termen pe fond în dosarul în care Adrian Cioroianu este judecat pentru divulgare de informații secrete de serviciu sau nepublice.

Ca o ironie, Tribunalului București a cenzurat numele inculpatului, care apare drept „Anonimizat 1”, preferând să-l publice pe cel al părții civile, Emilia Șercan.

Pe data de 29 februarie 2024 , în timp ce era director al Bibliotecii Naționale a României, Adrian Cioroianu a postat pe Facebook un mesaj în care devoala subiectul investigației la care lucra jurnalista Emilia Șercan la vremea respectivă, mai exact teza plagiată de doctorat a lui Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale.

Libertatea a consultat Încheierea nr. 840/2025 a Curții de Apel București, precum și Încheierea din data de 21 mai 2025 a Tribunalului București, pentru a vedea cum a încercat Adrian Cioroianu să scape de dosarul penal și motivul pentru care judecătorii i-au respins toate cererile și excepțiile pe care le-a ridicat în procedura de cameră preliminară.

Avocatul lui Cioroianu: „Informația dezvăluită nu are caracter penal”

Pe scurt, avocatul lui Adrian Cioroianu a încercat să obțină în procedura de cameră preliminară restituirea dosarului la Parchet pentru două motive: că n-a fost pus față în față cu Emilia Șercan la urmărirea penală și că fapta n-ar avea caracter penal.

şi, din perspectiva apărării nu a existat nicio dezvăluire din unghiul acela penal pe care îl prevede articolul 304. Din această perspectivă, apărătorul ales al inculpatului consideră că rechizitoriul este contradictoriu, neclar şi imprecis şi solicită remedierea lui, iar un subsidiar, dacă nu se poate face aceasta, solicită restituirea cauzei la Parchet”, a susținut avocatul lui Adrian Cioroianu.

Avocatul Emiliei Șercan: „Inculpatul a invocat dreptul la tăcere”

În replică, avocatul părții vătămate a arătat că Adrian Cioroianu se plânge că n-a fost chemat s-o confrunte pe Emilia Șercan, dar când a venit rândul lui să dea declarații s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Emilia Șercan. Inquam Photos / George Călin

Acest moment s-a întâmplat în iulie 2024, când în inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect. A avut posibilitatea încă din iulie 2024 să studieze dosarul, să formuleze apărări, să formuleze cereri de probe, dacă aprecia că se impun astfel de aspecte, inclusiv, dacă considera necesar, putea să solicite reaudierea persoanei vătămate . (…)

Procurorul (…) i-a admis toate cererile pe care le-a formulat, astfel că nu se poate susţine că a existat o lipsă de loialitate în desfăşurarea urmăririi penale”, a arătat avocatul Emiliei Șercan.

Judecătorii: „Inculpatul și-a exercitat pe deplin dreptul la apărare”

Pe data de 15 decembrie 2025, Curtea de Apel București a menținut soluția de începere a judecății cu privire la Adrian Cioroianu, constatând că rechizitoriul îndeplinește toate cerințele de legalitate.

„(…) Completul de cameră preliminară al Curții constată că în speță nu se identifică niciun aspect de nelegalitate sau neloialitate care să impună excluderea vreunei probe sau constatarea nulităţii vreunui act de procedură penală.

În speţă, din actele dosarului, rezultă că la data de 06.03.2024 s-a dispus începerea urmăririi penale, iar la data de 09.07.2024 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de (Cioroianu Adrian – n.r.) aducându-i-se la cunoștință această calitate la data de 16.07.2024 , trimiterea în judecată fiind realizată la 07.03.2025 , astfel că, între momentul aducerii la cunoștință a învinuirii şi cel al trimiterii în judecată a existat o perioadă suficientă de timp pentru ca inculpatul să-şi exercite în mod deplin dreptul la apărare cu privire la acuzaţia ce i se aduce, ceea ce a şi făcut.

Jurnalista, amenințată în urma mesajelor lui Adrian Cioroianu

Pe data de 29 februarie 2024, din calitatea de director al Bibliotecii Naționale a României, supărat că Emilia Șercan a publicat niște poze care înfățișau temperatura din sălile de studiu (15,9 grade Celsius), Adrian Cioroianu a dezvăluit ce documente a cerut la studiu jurnalista:

„Mesaj pentru o doamnă care pare a-și fi găsit, în fine, menirea: Emilia Șercan tot ia temperatura pe holurile Bibliotecii Naționale, cu un termometru de cameră. (…)

Urmarea imediată a „dezvăluirii” făcute de directorul Bibliotecii Naționale a României a fost că jurnalista a primit amenințări de la „fanii” lui Mircea Geoană, în contextul candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

De exemplu, utilizatorul Sorin Pițigoi a scris: „Mai du-te fă în p (…) mea de zdreanță cu investigațiile tale. Ce te tot interesează atâta de tezele de doctorat ale altora? Păi tu te compari cu Mircea Geoană? Cine p (…) mea te pune să faci investigații din astea?”.

Potrivit Art. 304 Cod penal, „Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Termenul de prescripție este de 5 ani, astfel că Adrian Cioroianu ar putea scăpa de răspunderea penală abia pe data de 29 februarie 2029.

„În fapt, în actul de sesizare s-a reţinut că la data de 29.02.2024, prin intermediul a două mesaje și al unei postări realizate prin aplicația Facebook, având calitatea de director general al Bibliotecii Naționale a României, (Cioroianu Adrian – n.r.) a divulgat informații pe care le-a cunoscut datorită atribuțiilor de serviciu și care nu sunt destinate publicității, constând în faptul că (Șercan Emilia – n.r.), jurnalist de investigații, a solicitat Bibliotecii Naționale a României și a studiat în datele de 27.02.2024 și 29.02.2024 lucrarea de doctorat a domnului (Geoană Mircea – n.r.), în scop de verificare plagiat, afectând astfel interesele persoanei vătămate (Șercan Emilia – n.r.), în ceea ce privește confidențialitatea demersului jurnalistic, dar și activitatea, referitor la desfășurarea și rezultatul investigației jurnalistice, în ceea ce privește alegerea de a publica ori de a nu publica, precum și momentul unei eventuale publicări a rezultatului”, notează procurorii în rechizitoriu.

