Ora de vară, în ultimul weekend din martie 2026

Deși solstițiul de iarnă a trecut, primele luni ale anului sunt cele în care „câștigăm” cele mai multe minute de lumină într-un timp scurt. Dacă la începutul lunii februarie soarele apune în jurul orei 17:30, până la finalul lunii martie vom ajunge să ne bucurăm de lumină până aproape de ora 20:00 (după schimbarea orei).

Potrivit datelor oficiale, România va trece la ora de vară 2026 în ultimul weekend al lunii martie. Astfel, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile se dau înainte cu o oră: ora 03:00 devine ora 04:00.

Duminică, 29 martie, va fi cea mai scurtă zi a anului (are doar 23 de ore), dar va fi și momentul în care vom resimți cel mai mult „lungirea” zilei, deoarece soarele va apune mult mai târziu conform noului fus orar.

De ce se lungește ziua mai repede în martie?

Fenomenul de lungire a zilei nu este liniar. În preajma Echinocțiului de primăvară (20 martie 2026), rata de creștere a luminii este maximă. În această perioadă, „câștigăm” aproximativ 3 minute de lumină în fiecare zi.

Echinocțiul marchează momentul în care ziua este egală cu noaptea peste tot pe glob. După această dată, durata zilei va continua să crească până la solstițiul de vară din luna iunie, când vom avea cea mai lungă zi a anului.

Tabel cu orele la care răsare și apune Soarele

În luna februarie, lumina câștigă teren rapid, cu aproximativ 2-3 minute pe zi, urmând ca în martie, odată cu apropierea echinocțiului, ritmul să fie și mai alert.

Totuși, orele din tabel sunt calculate pentru coordonatele Bucureștiului. Pentru vestul țării (Timișoara), adăugați aproximativ 15 minute, iar pentru est (Iași/Constanța), scădeți aproximativ 5-8 minute.

Până la finalul lunii martie, vom câștiga în total peste două ore de lumină naturală față de începutul lunii februarie. Saltul cel mai spectaculos va fi în seara zilei de 29 martie, când, prin schimbarea fusului orar, vom trece brusc de la un apus la ora 18:38 la unul la ora 19:40.