De ce nu e bine să pui pâinea în frigider

Pâinea este considerată aliment de bază în foarte multe zone din lume. Ca produs alimentar, pâinea a apărut cu mii de ani în urmă, odată cu cultivarea cerealelor, iar primele forme de pâine erau turte simple, coapte pe pietre sau în jar. Odată cu descoperirea fermentației, oamenii au început să facă pâine mai pufoasă, mai asemănătoare cu cea pe care o știm azi.

Pâinea are un rol important și din punct de vedere social și cultural. În multe țări, este asociată cu ideea de hrană, familie, tradiție, ospitalitate sau chiar spiritualitate.

Din punct de vedere nutrițional, pâinea este o sursă de carbohidrați, care sunt un combustibil al corpului. În funcție de tipul de făină și procesare, poate conține și fibre, vitamine (mai ales B), minerale, proteine vegetale. Pâinea integrală, de exemplu, este mai bogată în nutrienți decât pâinea alba foarte rafinată, pentru că păstrează bobul de cereale aproape întreg.

În prezent, pâinea se mănâncă la micul dejun, ca garnitură la prânz sau cină, în sandvișuri, lângă supe, sosuri, carne, legume, brânzeturi sau chiar la deserturi. Este un aliment versatil, ușor de combinat cu aproape orice.

Ce se întâmplă când ții pâinea în frigider

Dacă vom întreba brutarii sau vom căuta informații despre cum se păstrează cel mai bine pâinea, adesea vom afla că varianta recomandată este să fie păstrată la temperatura camerei. La frigider, textura și aroma pâinii au de suferit semnificativ.

Pâinea se usucă repede în frigider pentru că acolo are loc un proces numit retrogradarea amidonului. Amidonul din pâine, care o face moale și elastică, începe să-și schimbe forma când e ținut la temperaturi scăzute. Moleculele de amidon se rearanjează, iar rezultatul este că pâinea se întărește și devine sfărâmicioasă, chiar dacă punga în care o ții este închisă. Practic, frigiderul face pâinea să se învechească de 3-6 ori mai repede decât dacă ar sta la temperatura camerei.

Pâinea are o aromă naturală dată de fermentația aluatului. În frigider, aceste arome se estompează. Chiar dacă pâinea pare aceeași, când o mănânci observi că nu mai are gustul plăcut și proaspăt, ci devine fadă.

Mulți oameni aleg frigiderul cu intenția bună de a preveni mucegaiul. Este adevărat că frigul încetinește dezvoltarea mucegaiurilor, dar câștigul acesta este relativ mic comparativ cu pierderea majoră de textură și prospețime. Mai mult, mucegaiurile nu sunt eliminate, doar încetinite. Dacă pâinea este deja contaminată cu spori, ea tot poate mucegăi, doar că puțin mai târziu. Așadar, frigiderul nu salvează pâinea de mucegai într-un mod decisiv, dar o compromite sigur ca textură.

Este sănătos să ții pâinea în frigider?

Păstrarea pâinii la frigider nu este periculoasă pentru sănătate, dar nu este benefică ca metodă de depozitare, pentru că îi grăbește învechirea, o usucă și îi alterează textura, oferind doar un avantaj modest în lupta cu mucegaiul. Dacă îți dorești pâine bună, moale și gustoasă, frigiderul nu e prietenul ei. Dacă îți dorești pâine sigură pe termen lung, congelatorul este varianta corectă. Iar dacă o consumi repede, un spațiu uscat și curat la temperatura camerei este cel mai indicat.

Când să depozitezi, totuși, pâinea în frigider

Există totuși câteva excepții în care frigiderul poate fi justificat, dar nu pentru toate tipurile de pâine. De exemplu, pâinile foarte umede, dense, fără conservanți, sau cele artizanale făcute cu maia, în medii foarte calde și umede, pot mucegăi extrem de repede la temperatura camerei, iar atunci frigiderul poate prelungi puțin durata de viață doar dacă sunt ambalate impecabil. Dar chiar și în aceste cazuri, recomandarea generală este depozitarea la temperatura camerei și consumul într-un timp mai mic. În cazul în care nu o consumăm imediar, o alternativă mai bună este congelarea.

De ce e mai bine să congelezi pâinea

Când pâinea este proaspăt scoasă din cuptor, amidonul din făină este hidratat și are o structură relaxată, care face miezul moale și pufos. În orele și zilele următoare, moleculele de amidon încep să se reorganizeze, să elimine treptat apa din structura lor și să devină mai rigide. Acesta este procesul care face pâinea tare și uscată, chiar înainte ca mucegaiul să apară.

Temperatura din frigider, în jur de 4°C, accelerează acest proces, motiv pentru care pâinea se întărește foarte repede acolo. În schimb, în congelator, sub 0°C, de obicei −18°C, lucrurile se petrec complet diferit.

Retrogradarea amidonului aproape se oprește la temperaturi negative. Moleculele de amidon nu mai au energia necesară ca să se reasambleze și să-și schimbe structura. Practic, învechirea pâinii este ”pusă pe pauză”.

Apa din pâine îngheață. Când este solidificată sub formă de cristale de gheață, apa nu mai migrează prin miez și nu mai este absorbită sau eliminată din structura amidonului. Asta înseamnă că pâinea nu se mai deshidratează și nu devine uscată.

Mucegaiurile și bacteriile nu se dezvoltă la congelare. Sporii de mucegai care pot exista uneori deja în pâine în urma contactului cu aerul, rămân acolo, dar la −18°C sunt inactivi. Deci pâinea nu se strică cât timp este congelată corect.

De aceea, congelarea nu doar întârzie formarea mucegaiului, ci mai ales păstrează textura, gustul și umiditatea într-o formă apropiată de cea inițială.

Când dezgheți pâinea treptat, cristalele de gheață se topesc, apa este din nou disponibilă în miez, iar structura revine la o consistență surprinzător de bună, mai ales dacă pâinea a fost congelată proaspătă și bine ambalată.

Cum se păstrează pâinea la temperatura camerei

Pâinea se păstrează cel mai bine la temperatura camerei atunci când sunt controlate trei elemente esențiale, umiditatea, aerul și igiena. Scopul este să menții miezul moale, coaja cât de cât proaspătă și să previi apariția mucegaiului fără a grăbi uscarea.

Un truc foarte bun este combinația pungă de hârtie plus o pungă de plastic. Punga de hârtie absoarbe excesul de umezeală, ceea ce reduce riscul de condens și mucegai la suprafață, iar punga de plastic din exterior împiedică pierderea rapidă a apei din miez. Astfel, pâinea nu se usucă prea repede, dar nici nu devine un mediu prea umed pentru fungi.

Locul de depozitare contează mult, trebuie să fie ferit de lumină directă și de surse de căldură.

În plus, dacă observi o felie sau o margine ușor uscată, nu înseamnă că pâinea s-a stricat, este doar pierdere de umiditate, perfect normală. În schimb, orice punct verde sau negru, miros de mucegai sau puf albicios înseamnă alterare și pâinea nu mai trebuie consumată, fiind periculoasă pentru sănătate.

Ce beneficii are pâinea

Pâinea este hrănitoare, accesibilă și, atunci când este preparată din ingrediente de calitate, poate fi un aliat real pentru organism.

Beneficiile ei pornesc în primul rând de la faptul că furnizează energie sub formă de carbohidrați complecși, esențiali pentru funcționarea creierului, a mușchilor și a întregului metabolism. Pe lângă energie, pâinea aduce și proteine vegetale din gluten, în cazul grâului, vitamine din grupul B, minerale precum fier, magneziu, zinc, seleniu, dar și fibre, în funcție de tipul de făină folosit.

Totuși, valoarea nutritivă a pâinii poate varia enorm, iar diferența cea mai semnificativă apare atunci când comparăm pâinea albă, făcută din făină rafinată, cu pâinea integrală, obținută din făină nerafinată, care păstrează bobul de grâu aproape intact.

Făina rafinată, din care se produce pâinea albă clasică, este rezultatul unui proces în care bobul de grâu este separat, iar tărâța (învelișul exterior) și germenul (partea vie, bogată în nutrienți) sunt eliminate. Rămâne aproape exclusiv endospermul, adică partea bogată în amidon. Acest lucru face ca pâinea albă să fie foarte moale, pufoasă și ușor de digerat, dar în același timp o transformă într-un aliment cu densitate nutritivă foarte scăzută.

Descoperă și Câtă pâine poţi mânca pe zi ca să nu te îngraşi

Pâinea integrală, în schimb, include toate cele trei componente ale bobului: tărâță, germen și endosperm. Din acest motiv, ea este net superioară nutritional.

  • Tărâța aduce o cantitate importantă de fibre insolubile, care sprijină digestia, previn constipația, hrănesc microbiomul intestinal și ajută la menținerea unui tranzit sănătos.
  • Germenul este o sursă concentrată de vitamine (în special B și E), acizi grași esențiali, enzime, minerale și antioxidanți. Astfel, pâinea integrală nu doar că oferă energie, dar o eliberează treptat, datorită fibrelor care încetinesc absorbția glucozei. Indicele glicemic este mai mic, iar senzația de sațietate se menține mai mult timp, ceea ce o face utilă inclusiv în controlul greutății.

Un alt element important este aportul de micronutrienți. Chiar dacă multe sortimente de făină albă sunt fortificate industrial cu fier și câteva vitamine B, acestea nu egalează spectrul natural de nutrienți din germen și tărâță.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sistemul „par-impar”, folosit de șoferii români în perioada comunistă, ar putea fi soluția pentru o mare capitală europeană sufocată de trafic
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Viva.ro
Cătălin Cazacu intervine în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi și rupe tăcerea.: "Îmi e foarte greu să spun. Alcoolul și banii...", iar continuarea despre fosta logodnică i-a bulversat pe toți: "Dacă vrei să fiu sincer..."
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut să fie declarată moartă
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Știri România 12:30
Cum luptă un angajat Electrica cu viscolul și gerul în Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate”
Cristian Tudor Popescu îl descrie pe Nicușor Dan ca fiind „președintele Aghiasmă” și îl acuză că a produs un risc de securitate
Știri România 11:58
Cristian Tudor Popescu îl descrie pe Nicușor Dan ca fiind „președintele Aghiasmă” și îl acuză că a produs un risc de securitate
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
Fanatik.ro
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Elle.ro
Cum este Irina Fodor în rolul de mamă și care este relația cu fiica ei, Diana. Prezentatoarea a dezvăluit cum o crește pe adolescentă: „Reguli care o țin în siguranță...”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Vladimir Drăghia, după experiența de la „Desafio: Aventura”: „M-am întors de acolo și modificat puțin”
Stiri Mondene 12:41
Vladimir Drăghia, după experiența de la „Desafio: Aventura”: „M-am întors de acolo și modificat puțin”
Cum a apărut Ștefan Bănică jr alături de fiul său, Alexandru, pe pârtie. Lavinia Pîrva a filmat întregul moment
Stiri Mondene 12:20
Cum a apărut Ștefan Bănică jr alături de fiul său, Alexandru, pe pârtie. Lavinia Pîrva a filmat întregul moment
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
ObservatorNews.ro
Poţi ajunge la 500.000 € economisind banii de pe un pachet de ţigări pe zi? Guda: Nu de pe azi pe mâine
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
GSP.ro
Noul Duster va fi lansat în 20 de zile, dar nu sub numele Dacia » Primele imagini: cum arată mașina care se va bate cu Toyota și Skoda
Parteneri
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York