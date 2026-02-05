Cei doi au o relație de câțiva ani, conform fotografiilor prezente pe rețelele de socializare.

Chiar dacă legătura este vizibilă, Agenția Naționale de Integritate (ANI) spune că acest caz nu intră sub incidența conflictului de interese.

Banii rămân în cuplu

Raluca Cacencu este consilieră județeană PSD Tulcea și președinta Organizația de Management al Destinației (OMD) Eco-Delta. Aceasta administrează firma Nemesis Boats SRL încă de la sfârșitul lunii octombrie 2023. 

O doamna imbracata in costum albastru vorbeste la microfon
Raluca Cacencu. Foto: defapt.ro

În conturile societății au ajuns peste 37.000 de lei în perioada 2021-2024, din partea Primăriei Crișan din Delta Dunării, mai multe dintre achiziții fiind atribuite în zile comune. Acestea au avut ca obiect printre altele servicii de revizie/reparații și închiriere.

Din această sumă, aproximativ 22.000 de lei au fost redirecționați către companie în perioada când Cacencu era la conducere, conform datelor din SEAP.

Firma șefei OMD Eco-Delta Raluca Cacencu a primit zeci de mii lei din partea Primăriei Crișan, Tulcea, condusă de iubitul ei
Firma șefei OMD Eco-Delta Raluca Cacencu a primit zeci de mii lei din partea Primăriei Crișan, Tulcea, condusă de iubitul ei

Primarul comunei este social-democratul Silviu Rahău. Edilul şi Raluca Cacencu nu au în comun doar ideologia de partid, ci o relație mai apropiată, având în vedere fotografiile acestora publicate pe rețele de socializare.

Colaj cu un cuplu
Silviu Rahău, primarul comunei Crișan și Raluca Cacencu, șefa OMD Dobrogea de Nord. Cei doi s-au afişat public împreună încă din anul 2022

Contactată pentru un punct de vedere, Cacencu a declarat: „Orice achiziții derulate între Nemesis Boats SRL și Primăria Crișan nu au avut la bază relații de rudenie, acestea neexistând la momentele respective. Căsătoria mea cu domnul Silviu Rahău a avut loc în septembrie 2024. Orice activitate desfășurată anterior de foștii administratori nu are legătură cu mine și nici cu actuala mea situație familială”, a transmis aceasta.

Și compania fratelui șefei OMD a primit bani din partea Primăriei Crișan

Cristian Cacencu este fratele șefei OMD. Acesta a preluat la începutul anului 2023 firma Nemesis Boats SRL, iar în octombrie a predat-o pe tavă Ralucăi Cacencu.

Un barbat in tricou negru
Cristian Cacencu, fratele șefei OMD

Asemenea surorii sale, Cristian Cacencu a obținut mai multe achiziții directe din partea primăriei lui Rahău prin intermediul companiei Select Recon SRL. Peste 30.000 de lei au intrat în conturile societății în perioada 2022-2024 pentru transportul persoanelor pe apă.

Contactat pentru un punct de vedere, Cristian Cancencu a spus că societatea desfășoară activitatea de transport pe ape interioare cu ambarcațiuni de agrement din anul 2016, cu mult înainte de orice discuție legată de relații de familie. 

Legăturile Ralucăi Cacencu
Legăturile Ralucăi Cacencu

„Îl cunosc pe domnul Silviu Rahău de peste 15 ani, fapt vizibil inclusiv în materiale publice, însă această relație personală nu a avut caracter de rudenie până la finalul anului 2024. De asemenea, în perioada la care faceți referire, nu exista nicio relație de rudenie între sora mea și domnul Silviu Rahău. Relația de rudenie prin alianță a intervenit abia la finalul anului 2024, ulterior intervalelor analizate. Achizițiile realizate de Primăria Crișan de la Select Recon SRL au fost derulate la tarifele pieței, stabilite în raport cu serviciile efectiv prestate, fără criterii personale sau tratament preferențial”, a declarat fratele șefei OMD.

Despre firma Nemesis, Cristian Cacencu a punctat că nu poate fi vorba de un conflict de interese. 

„În aceste condiții, sugestia existenței unui conflict de interese nu este susținută de fapte și rezultă dintr-o amestecare artificială a unor perioade distincte, spune acesta într-un răspuns în scris care poate fi citit integral aici”, consideră Cristian Cacencu deși a fost întrebat dacă achizițiile s-au realizat pe criterii personale având în vedere că Silviu Rahău era de facto cumnatul său.

Primăria Crișan ține de luni întregi în sertar înțelegerile cu cele două firme

Pentru a verifica înțelegerile încheiate de Primăria Crișan cu cele două companii, am solicitat, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, copii ale documentelor aferente. 

Funcționarii instituției au confirmat primirea cererii, aceasta fiind înregistrată cu numărul 1675/1133.

Din acel moment însă, parcursul solicitării s-a oprit. Cererea a fost înregistrată în sistem, dar nu a mai generat niciun răspuns sau demers administrativ vizibil.

Conform legislației, Primăria Crișan are obligația de a soluționa solicitarea și de a transmite un răspuns în termen de cel mult 30 de zile. 

Cu toate acestea, în pofida notificărilor repetate timp de luni întregi transmise instituției pentru a furniza documentația solicitată, nu am primit până în prezent niciun răspuns.

ANI spune că trebuie să fie căsătoriți pentru a intra în conflict de interese

Deși valorile contractelor directe sunt reduse, miza nu este una contabilă, ci de principiu. 

Cazul indică un mecanism prin care legea privind conflictul de interese poate fi eludată, atunci când mai multe persoane apropiate ajung să semneze contracte comune, fără a se încadra formal în definiția legală a relațiilor de rudenie.

Agenția Națională de Integritate arată că existența unui conflict de interese este reținută doar în situația în care părțile sunt căsătorite ori se află în relații de rudenie sau afinitate până la gradul al II-lea inclusiv.

facsimil răspuns ANI
facsimil răspuns ANI

Problema apare atunci când relația dintre semnatari nu este oficializată.

Legiuitorul nu a inclus explicit concubinajul în sfera conflictului de interese, limitând definiția la soți și rude de sânge. 

Această omisiune creează o lacună legislativă care permite ocolirea regulilor, fără riscul unor consecințe juridice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Concluziile Inspecției Judiciare după acuzațiile prezentate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”
Știri România 12:53
Concluziile Inspecției Judiciare după acuzațiile prezentate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”
Când se lungește ziua în 2026. Tabel cu orele la care răsare și apune Soarele
Știri România 12:40
Când se lungește ziua în 2026. Tabel cu orele la care răsare și apune Soarele
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta”. Cine e persoana care o ajută necondiționat
Stiri Mondene 13:15
Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta”. Cine e persoana care o ajută necondiționat
Cine este Ruxandra Luca. Colega lui Răzvan Simion și Dani Oțil, surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit
Stiri Mondene 12:43
Cine este Ruxandra Luca. Colega lui Răzvan Simion și Dani Oțil, surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Mihaela, o suceveancă stabilită în Belgia, s-a stins din viață după o lungă suferință, la câțiva ani după decesul soțului ei: „Cât și-a dorit să trăiască pentru copii”
KanalD.ro
Mihaela, o suceveancă stabilită în Belgia, s-a stins din viață după o lungă suferință, la câțiva ani după decesul soțului ei: „Cât și-a dorit să trăiască pentru copii”

Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu a anunţat noul transfer de la CFR Cluj! Jucătorul dorit de FCSB semnează în Gruia: “E la Cluj! Face vizita medicală”. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om