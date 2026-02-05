Cei doi au o relație de câțiva ani, conform fotografiilor prezente pe rețelele de socializare.

Chiar dacă legătura este vizibilă, Agenția Naționale de Integritate (ANI) spune că acest caz nu intră sub incidența conflictului de interese.

Banii rămân în cuplu

Raluca Cacencu este consilieră județeană PSD Tulcea și președinta Organizația de Management al Destinației (OMD) Eco-Delta. Aceasta administrează firma Nemesis Boats SRL încă de la sfârșitul lunii octombrie 2023.

Raluca Cacencu. Foto: defapt.ro

În conturile societății au ajuns peste 37.000 de lei în perioada 2021-2024, din partea Primăriei Crișan din Delta Dunării, mai multe dintre achiziții fiind atribuite în zile comune. Acestea au avut ca obiect printre altele servicii de revizie/reparații și închiriere.

Din această sumă, aproximativ 22.000 de lei au fost redirecționați către companie în perioada când Cacencu era la conducere, conform datelor din SEAP.

Primarul comunei este social-democratul Silviu Rahău. Edilul şi Raluca Cacencu nu au în comun doar ideologia de partid, ci o relație mai apropiată, având în vedere fotografiile acestora publicate pe rețele de socializare.

Silviu Rahău, primarul comunei Crișan și Raluca Cacencu, șefa OMD Dobrogea de Nord. Cei doi s-au afişat public împreună încă din anul 2022

Contactată pentru un punct de vedere, Cacencu a declarat: „Orice achiziții derulate între Nemesis Boats SRL și Primăria Crișan nu au avut la bază relații de rudenie, acestea neexistând la momentele respective. Căsătoria mea cu domnul Silviu Rahău a avut loc în septembrie 2024. Orice activitate desfășurată anterior de foștii administratori nu are legătură cu mine și nici cu actuala mea situație familială”, a transmis aceasta.

Și compania fratelui șefei OMD a primit bani din partea Primăriei Crișan

Cristian Cacencu este fratele șefei OMD. Acesta a preluat la începutul anului 2023 firma Nemesis Boats SRL, iar în octombrie a predat-o pe tavă Ralucăi Cacencu.

Cristian Cacencu, fratele șefei OMD

Asemenea surorii sale, Cristian Cacencu a obținut mai multe achiziții directe din partea primăriei lui Rahău prin intermediul companiei Select Recon SRL. Peste 30.000 de lei au intrat în conturile societății în perioada 2022-2024 pentru transportul persoanelor pe apă.

Contactat pentru un punct de vedere, Cristian Cancencu a spus că societatea desfășoară activitatea de transport pe ape interioare cu ambarcațiuni de agrement din anul 2016, cu mult înainte de orice discuție legată de relații de familie.

Legăturile Ralucăi Cacencu

„Îl cunosc pe domnul Silviu Rahău de peste 15 ani, fapt vizibil inclusiv în materiale publice, însă această relație personală nu a avut caracter de rudenie până la finalul anului 2024. De asemenea, în perioada la care faceți referire, nu exista nicio relație de rudenie între sora mea și domnul Silviu Rahău. Relația de rudenie prin alianță a intervenit abia la finalul anului 2024, ulterior intervalelor analizate. Achizițiile realizate de Primăria Crișan de la Select Recon SRL au fost derulate la tarifele pieței, stabilite în raport cu serviciile efectiv prestate, fără criterii personale sau tratament preferențial”, a declarat fratele șefei OMD.

Despre firma Nemesis, Cristian Cacencu a punctat că nu poate fi vorba de un conflict de interese.

„În aceste condiții, sugestia existenței unui conflict de interese nu este susținută de fapte și rezultă dintr-o amestecare artificială a unor perioade distincte, spune acesta într-un răspuns în scris care poate fi citit integral aici”, consideră Cristian Cacencu deși a fost întrebat dacă achizițiile s-au realizat pe criterii personale având în vedere că Silviu Rahău era de facto cumnatul său.

Primăria Crișan ține de luni întregi în sertar înțelegerile cu cele două firme

Pentru a verifica înțelegerile încheiate de Primăria Crișan cu cele două companii, am solicitat, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, copii ale documentelor aferente.

Funcționarii instituției au confirmat primirea cererii, aceasta fiind înregistrată cu numărul 1675/1133.

Din acel moment însă, parcursul solicitării s-a oprit. Cererea a fost înregistrată în sistem, dar nu a mai generat niciun răspuns sau demers administrativ vizibil.

Conform legislației, Primăria Crișan are obligația de a soluționa solicitarea și de a transmite un răspuns în termen de cel mult 30 de zile.

Cu toate acestea, în pofida notificărilor repetate timp de luni întregi transmise instituției pentru a furniza documentația solicitată, nu am primit până în prezent niciun răspuns.

ANI spune că trebuie să fie căsătoriți pentru a intra în conflict de interese

Deși valorile contractelor directe sunt reduse, miza nu este una contabilă, ci de principiu.

Cazul indică un mecanism prin care legea privind conflictul de interese poate fi eludată, atunci când mai multe persoane apropiate ajung să semneze contracte comune, fără a se încadra formal în definiția legală a relațiilor de rudenie.

Agenția Națională de Integritate arată că existența unui conflict de interese este reținută doar în situația în care părțile sunt căsătorite ori se află în relații de rudenie sau afinitate până la gradul al II-lea inclusiv.

facsimil răspuns ANI

Problema apare atunci când relația dintre semnatari nu este oficializată.

Legiuitorul nu a inclus explicit concubinajul în sfera conflictului de interese, limitând definiția la soți și rude de sânge.

Această omisiune creează o lacună legislativă care permite ocolirea regulilor, fără riscul unor consecințe juridice.