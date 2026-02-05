Video generat cu ajutorul inteligenței artificiale

Rezultatele loto din 5 februarie 2026:

Joker: 
Noroc Plus: 
Loto 5 din 40: 
Super Noroc: 
Noroc:
Loto 6 din 49: 

Report de peste 20,70 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 5 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,70 milioane de lei (peste 4,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,38 milioane de lei (peste 860.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 50,66 milioane de lei (peste 9,94 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 127.000 de lei (peste 24.900 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 493.700 de lei (peste 96.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 418.500 de lei (peste 82.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 22.400 de lei.

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

În data de 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Valoarea acestuia a fost de de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Unica.ro
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Cum a încercat Adrian Cioroianu să scape de dosarul penal, după ce a dezvăluit ce căuta Emilia Șercan la Biblioteca Națională 
Analiză
Știri România 07:00
Cum a încercat Adrian Cioroianu să scape de dosarul penal, după ce a dezvăluit ce căuta Emilia Șercan la Biblioteca Națională 
Cablul electric submarin de 1.200 de kilometri pe sub Marea Neagră, între România și Georgia. A fost semnat un nou memorandum
Știri România 04 feb.
Cablul electric submarin de 1.200 de kilometri pe sub Marea Neagră, între România și Georgia. A fost semnat un nou memorandum
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea sporurilor
Fanatik.ro
Instituția care și-a majorat salariile cu peste 20% anul trecut. Cum l-a păcălit pe Bolojan cu tăierea sporurilor
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Stiri Mondene 04 feb.
5 știri by Libertatea – Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Stiri Mondene 04 feb.
Laura Cosoi și soțul ei au plecat la munte fără fetițele lor. Ce i-a spus una dintre ele vedetei, atunci când s-au despărțit. „Sunt importante aceste momente”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews.ro
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax.ro
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
KanalD.ro
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe

Politic

Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Politică 04 feb.
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Politică 04 feb.
Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)