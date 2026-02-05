Operațiunea a avut loc duminică seara, la San Bartolomeo al Mare, de-a lungul autostrăzii din Italia.

La acțiune au participat agenții unei patrule mobile din cadrul Poliției financiare, care au interceptat pe autostradă două TIR-uri cu numere de înmatriculare românești, venite din Spania.

Cele două vehicule de mare tonaj au fost oprite la San Bartolomeo al Mare și scoase de pe autostradă pentru un control.

Unul dintre șoferi, un român în vârstă de 29 de ani, a devenit imediat extrem de nervos, fapt care a trezit suspiciuni. Drept urmare, polițiștii au decis să facă verificări mai amănunțite, cerând și intervenția a două echipe canine antidrog ale Poliției Financiare din Ventimiglia.

În cele din urmă, suspiciunile s-au confirmat: în spațiul superior al cabinei capului tractor au fost descoperite 58 de pachete, fiecare cântărind câte un kilogram, conținând cocaină gata pentru a fi introdusă pe piața ilegală, care ar fi putut aduce câștiguri între 4 și 5 milioane de euro.

În dimineața zilei de marți, 3 februarie, judecătorul de instrucție preliminară al Tribunalului din Imperia, la solicitarea procurorului, a confirmat arestarea românului și confiscarea drogurilor.

De asemenea, polițiștii din Imperia descoperiseră în luna noiembrie a anului trecut o plantație de canabis la Bussana, confiscând 520 de kilograme de stupefiante și cercetând în stare de libertate două persoane.

Mașina unui român a trecut de zeci de ori prin stațiile de taxare de pe autostradă, în Italia, și șoferul nu a plătit niciodată. Cum a scăpat complet de plata a 14.000 de euro

