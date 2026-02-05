Ploi, lapoviţă şi ninsori în mai multe zone, până vineri

Meteorologii au emis o informare valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră.

În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri pe alocuri în Moldova şi estul Transilvaniei va fi şi lapoviţă şi ninsoare şi se menţin condiţiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile.

În sud şi est, cantităţile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar în nord-estul Munteniei şi în sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, estice şi pe arii mai restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăşi 80…90 km/h.

Cod galben de ninsori și strat nou de zăpadă

Totodată, ANM a emis o atenţionare Cod galben privind precipitaţii însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite şi strat de zăpadă, în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră.

Astfel, în judeţele Prahova, Buzău şi Vrancea va ploua şi se vor acumula 25…35 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp. În zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi Covasna, la peste 1.500 de metri altitudine, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare şi se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp).

Harta zonelor vizate de codurile galbene emise de ANM

Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând reducerea vizibilităţii sub 100 de metri.

În Bucureşti, vremea continuă să se încălzească

Un alt cod galben este în vigoare joi, între orele 10.00 şi 20.00, vizând intensificări ale vântului.

În judeţul Caraş-Severin şi local în judeţul Timiş, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Munţii Banatului şi în zona înaltă din vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele vor atinge 90…100 km/h, viscolind zăpada depusă.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de joi vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua (15…20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30…35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2…4 grade.

Vezi și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 2 martie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE