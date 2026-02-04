Cele mai mari parcuri din București

Dincolo de bulevardele aglomerate și cartierele dense, Bucureștiul are, din fericire, și o suprafață surprinzător de amplă de spații verzi, multe dintre ele cu dimensiuni impresionante. Cele mai mari parcuri din București se întind pe zeci de hectare, chiar sute. Chiar și așa, cele mai multe dintre ele, sunt destul de aglomerate, mai ales când vremea este frumoasă și în weekenduri.

Parcul Natural Văcărești, cunoscut și drept „Delta Văcărești” are o întindere de aproximativ 180 de hectare. Acesta este unic în Europa, având o zonă sălbatică, cu lacuri, stufăriș și ecosisteme naturale, aflată în mijlocul unei metropole.

Inițial, zona trebuia să fie un lac de acumulare construit în perioada comunistă, dar proiectul a fost abandonat, iar natura a recucerit treptat terenul. Astăzi, Parcul Natural Văcărești este arie naturală protejată și adăpostește sute de specii de plante și animale, fiind un paradis pentru pasionații de birdwatching și fotografie de natură.

Parcul Regele Mihai I – Herăstrău

Cel mai cunoscut parc al Bucureștiului este Parcul Regele Mihai I, cunoscut de majoritatea sub numele de Herăstrău. Situat în nordul orașului, pe malurile lacului cu același nume, parcul se întinde pe aproape 110 hectare.

Amenajat în anii 30, Herăstrăul a fost gândit încă de la început ca un parc reprezentativ al Capitalei. Aici se îmbină spațiile naturale cu zonele de agrement, restaurantele, terasele și instituțiile culturale. Muzeul Satului, Grădina Japoneză, Insula Trandafirilor sau zonele largi de promenadă fac din Herăstrău un spațiu care nu este doar un parc, ci un mic oraș verde în interiorul Bucureștiului.

De-a lungul istoriei sale, parcul s-a numit Parcul Național, Parcul Carol al II-lea și Parcul I.V. Stalin. Pe când avea această ultimă denumire, la intrarea în parc s-a aflat o statuie a lui Stalin, ridicată în 1951 și demolată în 1962. În prezent, pe aproximativ același loc, se află statuia lui Charles de Gaulle.

În 1936, din inițiativa profesorului Dimitrie Gusti, s-a înființat Muzeul Satului pe malul Lacului Herăstrău. Teatrul de Vară din Herăstrău situat lângă Muzeul Satului a fost construit în 1956.

Parcul Alexandru Ioan Cuza (Titan sau IOR)

În estul orașului se întinde Parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut de bucureșteni drept Parcul Titan sau IOR. Cu aproximativ 85 de hectare, este unul dintre cele mai frecventate parcuri de către familii și sportivi.

Amenajat în jurul lacului Titan, parcul are insule, poduri, alei largi și zone de joacă, dar și spații de liniște, unde se pot observa păsări sau se poate sta pur și simplu pe o bancă. Spre deosebire de Herăstrău, Titanul este mai puțin turistic, dar plin de familii și copii.

Acronimul unuia dintre numele alternative ale parcului, IOR, provine de la numele fabricii Întreprinderea Optică Română, aflată în vecinătate.

În acest parc se află Biserica Pogorârea Sfântului Duh construită din lemn în stil maramureșean între anii 1994-1996.

În parc se află Lacul Titan, un lac de origine naturală despărțit de podul Liviu Rebreanu în două segmente, numite Lacul Titan 1 și Lacul Titan 2. Pe lac există cinci insule, numite „Insula Pensionarilor”, „Insula Artelor”, „Insula Câinilor”, „Insula Pescarilor” și „Insula Rațelor”

Parcul Tineretului

Parcul Tineretului, cu o suprafață de aproximativ 80 de hectare, este unul dintre cele mai aerisite parcuri ale orașului, cu pajiști largi, coline mici și un lac central. Parcul a fost amenajat în anii 70, pe un teren anterior mlăștinos, și a devenit rapid un loc preferat pentru jogging, picnic și activități în aer liber. Datorită dimensiunii sale, Parcul Tineretului oferă senzația de spațiu deschis, rar întâlnită în București.

Parcul Național

Un alt parc de mari dimensiuni este Parcul Național, fostul „23 August”, situat în estul Capitalei, cu aproximativ 60 de hectare. Acesta are un caracter ceva mai sobru, fiind gândit inițial ca parc monumental, cu alei largi și zone de ceremonie. În prezent, este mai puțin spectaculos din punct de vedere estetic, dar rămâne foarte important ca spațiu verde pentru cartierele din jur și pentru activități sportive.

Parcul Carol I, cu aproximativ 36 de hectare, este unul dintre cele mai vechi și elegante parcuri ale orașului.

Amenajat la începutul secolului XX, acesta are o valoare istorică și simbolică. Monumentele, Mausoleul, Arenele Romane și perspectiva panoramică asupra orașului îl transformă într-un parc cu un aer mai solemn. Este un loc preferat pentru plimbări liniștite și pentru cei care caută un spațiu verde cu încărcătură culturală.

Este foarte apreciat și de sportivii care folosesc spațiile verzi și scările din fața Mausoleului pentru antrenamente. Are locuri de joacă și diferite activități disponibile pentru copii și familie.

Parcul Drumul Taberei

În vestul Capitalei, Parcul Drumul Taberei, cunoscut și ca „Moghioroș”, se întinde pe aproximativ 30 de hectare.

Recent modernizat, parcul a devenit un spațiu extrem de atractiv, cu lac, fântâni arteziene, zone de joacă moderne și alei pentru alergat. Este un exemplu de parc de cartier care a fost adaptat cerințelor contemporane, devenind un punct de atracție nu doar pentru localnici, ci și pentru vizitatori din alte zone.

Drumul Taberei este, de asemenea, renumit pentru spațiile dedicate sporturilor în aer liber: terenuri de fotbal, baschet, ping-pong sau aparate de fitness.

Sera, care este amplasată într-o zonă liniștită, aproape de aleile principale, găzduiește plante exotice și tropicale, precum și specii ornamentale care nu pot rezista iernii în aer liber. Este un loc interesant mai ales pentru copii și familii, pentru că oferă o experiență diferită față de restul parcului. Aici poți vedea plante neobișnuite, poți învăța despre întreținerea speciilor sensibile, iar vizita este una plăcută și educativă.

Parcul Circului

Parcul Circului, cu aproximativ 26 de hectare, este situat în sectorul 2 și este recunoscut pentru lacul său cu nuferi, un element relativ rar în peisajul bucureștean. Amenajat în jurul clădirii Circului Metropolitan de Stat, parcul are un aer destul de intim, fiind mai degrabă un loc de refugiu decât de agitație.

Deși nu impresionează neapărat prin dimensiuni, este considerat de mulți unul dintre cele mai plăcute parcuri din București tocmai pentru atmosfera sa ceva mai calmă.

Parcul Cișmigiu

Parcul Cișmigiu este cel mai vechi parc public din București, fiind amenajat ca grădină publică încă din anul 1854 și având o istorie bogată.

Situat în centrul orașului, lângă Bulevardul Regina Elisabeta, parcul se întinde pe aproximativ 17 hectare și include un lac, alei umbroase, ronduri de flori și diverse monumente. De-a lungul timpului, Cișmigiul a devenit un important loc de relaxare și întâlnire pentru bucureșteni, păstrându-și farmecul istoric și atmosfera romantică.

Parcul Cișmigiu are o importanță deosebită nu doar ca spațiu verde, ci și ca simbol cultural al Bucureștiului. A fost un loc frecventat de scriitori, artiști și studenți de-a lungul generațiilor. În interiorul parcului se află Grădina Scriitorilor, unde sunt amplasate busturile unor personalități importante ale literaturii române, precum Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ion Creangă și alții.

Tot în Grădina Cișmigiu există și un loc special, La Cetate, unde se află ruinele unei mănăstiri construite de logofătul Văcărescu, în 1756.

Parcul Izvor

Parcul Izvor, de aproximativ 17 hectare, deși nu foarte mare, este important prin poziția sa strategică, chiar lângă Palatul Parlamentului.

Fiind amplasat lângă una dintre cele mai cunoscute și chiar simbolice clădiri ale României, el devine frecvent loc de adunare pentru proteste, festivaluri sau manifestări civice. Din punct de vedere ecologic, nu este un parc foarte valoros, dar din punct de vedere urbanistic este extrem de important, pentru că oferă una dintre puținele zone largi de verdeață din centrul Bucureștiului.

Parcul Bazilescu

Parcul Bazilescu, din nord-vestul orașului, are circa 13-14 hectare și este un spațiu verde mai puțin cunoscut la nivel general, dar foarte important pentru comunitatea locală. Are o structură clasică, cu arbori, terenuri de sport și zone de promenadă. Deși nu este unul dintre parcurile spectaculoase ale Bucureștiului, este unul dintre acele parcuri importante pentru calitatea vieții urbane.

Parcul Orășelul Copiilor

Orășelul Copiilor este un caz aparte în peisajul celor mai mari parcuri din București, pentru că, deși este perceput de foarte mulți oameni ca un parc de sine stătător, el este, de fapt, parte integrantă a Parcului Tineretului. Situat în sectorul 4, în zona sudică a orașului, Orășelul se întinde pe aproximativ 15-16 hectare și reprezintă una dintre cele mai dense zone de agrement din întreaga Capitală.

Spre deosebire de marile parcuri clasice, unde accentul cade pe spații verzi largi, alei și zone de liniște, Orășelul Copiilor este construit în jurul ideii de divertisment pentru copii.

Practic, este un parc tematic în aer liber, dedicat în special copiilor și familiilor, cu un număr mare de instalații de joacă, carusele, trenuleț, miniroată panoramică, tobogane, trasee cu obstacole și diverse atracții mecanice sau gonflabile.

Lista completă a parcurilor din București

Parcul Alexandru Ioan Cuza

Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu)

Parcul Bordei

Grădina Botanică Dimitrie Brândză

Parcul Carol I (sau al Libertății)

Parcul Circul de Stat

Parcul Cișmigiu

Parcul Crângași

Parcul Drumul Taberei (fost Moghioroș)

Parcul Eroilor

Grădina Episcopiei

Parcul Filaret

Parcul Floreasca

Parcul Florilor

Parcul Gării de Nord

Parcul Giulești

Parcul Grozăvești

Parcul Regele Mihai I al României (Herăstrău)

Parcul Humulești

Grădina Icoanei

Parcul Ioanid

Parcul Izvor

Parcul Izvorul Rece

Parcul Kiseleff

Parcul Liniei

Lumea Copiilor

Parcul Mare Ferentari

Parcul Mic Ferentari

Parcul Morarilor

Parcul Național (fost 23 August)

Parcul Obor

Parcul Operei

Parcul Pantelimon

Parcul Plevnei

Parcul Plumbuita

Parcul Sfânta Maria

Parcul Sebastian

Parcul Tei

Parcul Tineretului

Parcul Titanii

Parcul Tosca

Parcul Venus

Orășelul Copiilor

Parcul Motodrom

