Despre peștele congelat

Peștele este unul dintre alimentele cele mai valoroase pentru sănătatea omului, iar consumul de pește are beneficii importante pentru inimă, creier și organism în general.

Este o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate, ușor digerabile, și de acizi grași esențiali omega-3, care ajută la menținerea sănătății cardiovasculare și la reducerea inflamațiilor. În plus, peștele furnizează minerale precum seleniu, iod sau zinc, dar și vitamine din complexul B, importante pentru energie și funcționarea sistemului nervos.

Consumul regulat de pește este asociat cu un risc mai scăzut de boli de inimă și cu îmbunătățirea funcției cognitive pe termen lung. Din acest motiv, multe ghiduri nutriționale recomandă să consumăm pește de cel puțin două-trei ori pe săptămână, variind între specii de apă dulce și de apă sărată, pentru a beneficia de un spectru cât mai larg de nutrienți.

Mulți oameni se întreabă însă dacă peștele trebuie să fie neapărat proaspăt, așa cum îl găsim în frigiderele magazinelor, sau dacă variantele congelate sunt la fel de bune.

Peștele congelat este cel mai frecvent o alternativă la fel de sănătoasă, mai sigură și mai practică decât ceea ce se etichetează ca fiind „proaspăt”.

Congelarea rapidă imediat după pescuire păstrează aproape integral nutrienții esențiali, cum ar fi proteinele și acizii grași omega 3, reduce semnificativ riscul bacterian și permite păstrarea peștelui timp îndelungat fără pierderi majore de calitate.

Cât este de sănătos consumul de pește congelat

Peștele congelat este, de fapt, o alegere foarte bună din punct de vedere al sănătății, și adesea chiar mai sigur decât peștele proaspăt pe care îl găsim în supermarket.

Peștele congelat rapid este mai sigur

Majoritatea peștilor congelați sunt procesați și congelați imediat după ce sunt prinși, printr-un proces rapid de congelare. Această metodă păstrează textura și gustul și, cel mai important, oprește dezvoltarea bacteriilor care pot provoca intoxicații alimentare.

În schimb, peștele proaspăt de raft poate sta câteva zile înainte să ajungă la consumator, ceea ce crește riscul de deteriorare chiar dacă este păstrat la frigider.

Păstrează beneficiile

Din punct de vedere al nutrienților, peștele congelat își păstrează aproape în totalitate beneficiile. Proteinele rămân intacte, iar acizii grași omega-3, esențiali pentru inimă și creier, se mențin în proporții foarte apropiate de cele ale peștelui proaspăt, atâta timp cât peștele a fost congelat rapid și nu a fost supus reînghețării.

Mineralele și vitaminele importante, precum seleniul și vitaminele B, nu suferă pierderi semnificative. Singurele diferențe minore pot apărea la textura cărnii, mai ales la peștii cu carne delicată, care uneori devin ușor mai apoși după dezghețare. Gustul însă rămâne în mare parte neschimbat dacă peștele este dezghețat corect, adică treptat, în frigider și nu la temperatura camerei.

Prospețime

În comparație cu peștele proaspăt din magazine, peștele congelat poate fi chiar mai „proaspăt” în realitate, pentru că a fost prins și înghețat imediat, în timp ce peștele care pare proaspăt pe raft poate să fi fost depozitat câteva zile și transportat înainte de a fi vândut.

În plus, peștele congelat poate fi păstrat luni de zile fără pierderi majore și reduce risipa alimentară. Dacă îl dezgheți corect și îl gătești imediat după dezghețare, vei avea practic același beneficiu ca și în cazul unui pește proaspăt, poate chiar mai sigur.

Studiile au arătat că peștele proaspăt începe să-și piardă din calitate în doar două zile. Acest lucru se întâmplă din cauza proceselor enzimatice care afectează textura și aroma cărnii, precum și a pierderii de vitamine și minerale, în special a celor sensibile la oxidare, cum ar fi vitamina C și acizii grași omega-3. Cercetările au indicat faptul că concentrația de acizi grași omega-3 din peștele proaspăt scade cu aproximativ 15% la doar 48 de ore după ce a fost pescuit.

Cum se congelează peștele

Este bine ca peștele să fie congelat prin congelare rapidă, iar acest lucru trebuie făcut cât mai repede după ce a fost pescuit.

Congelarea corectă a peștelui implică mai multe etape cheie. Mai întâi, peștele este răcit sub 0 grade C, urmat de o menținere termică la aproximativ -1°C și, în final, congelare rapidă la -25°C. Acest proces previne formarea de cristale mari de gheață care pot deteriora structura peștelui.

Și congelarea rapidă la temperaturi de -40°C permite apei din interiorul peștelui să înghețe rapid în cristale mici de gheață, păstrându-i structura, fermitatea și prospețimea, arată site-ul panonamare.com.

Cât timp se poate păstra peștele congelat

În timpul procesului de congelare, reducerea dimensiunii cristalelor de gheață este esențială pentru păstrarea calității peștelui.

Cristalele mari de gheață pot rupe celulele musculare, provocând pierderi de lichide și, în consecință, alterând textura și aroma peștelui.

Congelarea rapidă previne această problemă, permițând peștelui să-și păstreze fermitatea, suculența și gustul chiar și după depozitarea pe termen lung. Acest proces previne, de asemenea, oxidarea grăsimilor și pierderea de vitamine, în special acizii grași omega-3, care sunt esențiali pentru valoarea nutritivă a peștelui.

Peștele congelat își poate menține calitatea timp de câteva luni dacă este depozitat corespunzător. În timp ce majoritatea peștilor congelați pot dura până la șase luni fără pierderi de calitate, speciile de pește mai delicate sunt cel mai bine consumate în decurs de o lună de la congelare pentru a-și păstra prospețimea și textura.

În general, pentru peștii cu carne mai grasă, precum somonul sau macroul, o perioadă rezonabilă de păstrare este de aproximativ trei luni. Asta pentru că grăsimile din pește sunt mai sensibile la oxidare și își pot schimba gustul sau mirosul dacă sunt ținute mult timp la temperaturi de congelare.

Pe de altă parte, peștii cu carne mai slabă, cum sunt codul, șalăul sau bibanul, pot fi păstrați în siguranță chiar și șase luni fără pierderi semnificative de calitate.

Peștele păstrat în vid sau ambalat etanș, fără aer în jur, se va menține mai bine decât peștele doar în folie sau pungă simplă. Evitarea reînghețării după dezghețare este de asemenea esențială, pentru că fiecare ciclu de dezghețare și reînghețare afectează textura și chiar calitatea peștelui și nu este recomandat.

Cum se decongelează corect peștele

Decongelerea peștelui se face treptat și este indicat să evităm metodele rapide de dezghețare. Cel mai sigur mod este să-l transferi din congelator direct în frigider și să-l lași să se dezghețe treptat, timp de câteva ore sau peste noapte, în funcție de mărimea și grosimea peștelui. În acest fel, temperatura rămâne constant scăzută, ceea ce previne dezvoltarea bacteriilor și permite moleculelor de apă din pește să se redistribuie natural, păstrând textura fermă și suculentă.

Dacă ești presat de timp, poți folosi metoda cu apă rece. Pui peștele într-o pungă etanșă și îl scufunzi într-un vas cu apă rece, schimbând apa la fiecare 20-30 de minute. Această metodă grăbește procesul fără a-l expune la temperaturi ridicate care pot favoriza alterarea. Este foarte important ca apa să fie rece și nu caldă sau fierbinte, deoarece temperaturile mari pot începe gătirea parțială a peștelui și pot distruge structura proteinelor.

Un lucru pe care trebuie să-l eviți este dezghețarea peștelui la temperatura camerei sau în apă caldă, deoarece suprafața peștelui se poate încălzi rapid, în timp ce interiorul rămâne înghețat, ceea ce favorizează proliferarea bacteriilor și poate duce la pierderea texturii și a nutrienților.

După ce peștele s-a dezghețat, este indicat să-l gătești imediat. Nu este recomandat să-l recongelezi, deoarece fiecare ciclu de congelare și decongelare degradează calitatea cărnii. În plus, proteinele și acizii grași omega-3 pot fi puțin afectați dacă se repetă procesul.

Beneficiile consumului de pește

Peștele este o sursă de proteine de înaltă calitate, ușor digerabile și sărace în grăsimi saturate. Este bogat în acizi grași omega-3, esențiali pentru sănătatea inimii și a creierului, și contribuie la reducerea inflamațiilor în organism.

De asemenea, peștele furnizează minerale importante, precum seleniu, iod sau zinc, dar și vitamine din complexul B, necesare pentru energie și funcționarea sistemului nervos.

Consumul regulat de pește poate sprijini sănătatea cardiovasculară, poate îmbunătăți memoria și concentrarea și face parte dintr-o dietă echilibrată care promovează vitalitatea pe termen lung.

Consumul de pește de două-trei ori pe săptămână nu înseamnă doar să adaugi un ingredient gustos la mesele zilnice, ci să oferi organismului un sprijin real pentru sănătate pe termen lung.

Sursă foto – Shutterstock.com

