Liderul PNL, Ilie Bolojan, e susținut de către Ciprian Ciucu, Raluca Turcan, Alexandru Muraru, Dan Motreanu și alții, în conflictul cu liberalii strânși în jurul președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, catalogat drept un puternic baron local, cu o imagine proastă în presa de dreapta, principalul contestatar al măsurilor premierului. 

În primul rând, trebuie precizat că acest nou joc al reformei în PNL de tipul USR versus USL este unul fals și ipocrit. Toți liberalii din actuala conducere PNL au acceptat, fără probleme, guvernarea cu PSD, în perioada lui Klaus Iohannis, și niciunul dintre ei nu s-au opus public, din convingere intimă, acestei guvernări la vremea respectivă. 

Mai mult, în perioada în care Klaus Iohannis conducea în mod autoritar partidul, vocea lui Ilie Bolojan nu a existat public, liberalul de la Bihor preferând o confortabilă tăcere, în locul unei opoziții curajoase, asumate în partid.

Bolojan nu a existat ca voce reformistă, critică nici atunci când conducerea PNL a fost preluată de Nicolae Ciucă, un militar care a predat un master la SRI, întărind astfel percepția publică că acest partid a ajuns să fie condus discret de serviciile secrete românești. 

Nimeni din partid nu s-a opus, din principiu, tendinței discrete de militarizare a liberalismului românesc, o anomalie care numai în România sau statele fragile din America latină se mai putea întâmpla. 

Mai mult, niciunul din facțiunea „reformistă” din PNL nu s-a opus public candidaturii pentru prezidențiale a lui Crin Antonescu, din partea PNL-PSD-UDMR, la momentul în care a fost negociată această candidatură, deși ar fi putut avea argumente solide să o respingă. 

Înainte de orice, Antonescu este un personaj politic care nu a mai putut ține pasul cu temele actuale ale societății, iar liberalul de acum 20 de ani s-a transformat, încet și gradual, într-un bun orator populist de tip AUR. Un pericol prin care trece, de altfel, toată mișcarea conservatoare din România. 

Liberalii cu viziuni reformiste, dacă ei chiar există, ar fi putut impune în interiorul partidului o dezbatere despre ce ar însemna un profil potrivit al unui lider liberal de secolul XXI. Nu au făcut-o, pentru că acest partid și-a pierdut demult democrația internă și identitatea doctrinară. 

PNL se diluează pentru că nu mai are personalitate proprie în raport cu partidele concurente 

În același timp, școala veche de a face politică, simbolizată de rivalul premierului, Hubert Thuma, nu mai poate fi o soluție pentru viitorul României. 

Însă această luptă de putere internă din PNL este mai degrabă una conjuncturală, nu una bazată pe valori și convingeri puternice. 

Pentru românii care urmăresc scena politică, a fost caraghioasă pirueta bruscă a unor liberali către noul ocupant de la Cotroceni, pliindu-se numaidecât pe agenda reformistă a lui Nicușor Dan. Aceiași care l-au susținut, până în ultima clipă, pe Klaus Iohannis, au devenit, pe moment, cei mai înfocați suporteri ai reformelor lui Bolojan. Credibil, nu? 

În realitate, PNL trece printr-o criză puternică identitară: ce mai înseamnă a fi liberal, în raport cu social-democrația susținută de PSD, și noul liberalism promovat de USR? Cum se diferențiază liberalii la nivel doctrinar față de AUR? 

Liberalismul lui Ilie Bolojan este unul european clasic, poziționat din punct de vedere economic, la mijlocul axei stânga-dreapta sau, mai degrabă, el este promotorul libertarianismului american al statului minimal? Existe nuanțe uriașe între cele două tipuri de dreaptă economică, iar Bolojan nu a oferit explicații logice ca să-i putem înțelege viziunea cu care dorește să guverneze țara. Dacă nici măcar membri marcanți din partid nu îi înțeleg ideologia economică, ce să mai vorbim despre votanții acestui partid? 

La acest moment, pozițiile divergente ale liberalilor arată că acest partid a ajuns un ghiveci cu de toate, care adună atât politicieni naționaliști, apropiați de AUR, cât și liberali useriști sub acoperire. Dacă nu își vor lămuri intern doctrina și ideologia politică, cel mai mare risc este ca acest partid să dispară de pe scena politică, unii dintre membri plecând spre AUR, alții spre PSD și alții fiind absorbiți în USR. 

Între USR și facțiunea useristă a PNL, raportul de forță este unul în favoarea USR la acest moment. USR ar absorbi PNL, nu invers, chiar dacă din punct de vedere electoral, PNL a înregistrat un scor mai bun. De ce? Pentru că USR a avut grijă să lucreze la prestigiul acestui partid.

Proiectul Comunitatea Liberală, creat de useriști, are strict acest scop: menținerea reputației și consolidarea unui brand de partid orientat în jurul elitei intelectuale românești. În schimb, PNL are reputația făcută praf, e pe butuci, nu mai transmite soft power pentru a atrage susținerea personalităților publice. PNL ar avea nevoie de figuri proaspete și articulate, care să câștige încrederea pierdută a românilor, dacă dorește să mai conteze pe viitor.

Au trecut câteva luni bune de când premierul a oferit scaune politice unor membri REPER sau Forța Dreapta și nici până azi nu a decis dacă PNL va fuziona cu aceste partide sau nu. Nici până azi, Bolojan nu a reușit să explice ce s-a întâmplat cu finanțele partidului, gestionate fraudulos în perioada lui Nicolae Ciucă, din cauza cărora PNL trece printr-o perioadă de austeritate.

Până să se certe în văzul românilor cu Thuma sau alți membri din PNL, Ilie Bolojan ar trebui să adune toți liderii la masă și să gândească o reformă serioasă a partidului. Ce mai înseamnă a fi liberal în raport cu partidele concurente la acest moment? Cu ce anume se mai disting ei față de ceilalți?

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nu a găsit un loc de muncă după facultate și s-a făcut bonă: „Câștig 30 de dolari pe oră”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Știri România 14:08
România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Banii vor fi virați mai devreme în februarie 2026 pentru alocații, indemnizații și stimulentul de inserție
Știri România 13:52
Banii vor fi virați mai devreme în februarie 2026 pentru alocații, indemnizații și stimulentul de inserție
Parteneri
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul.ro
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 14:00
Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Stiri Mondene 13:56
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
ObservatorNews.ro
Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Știrea momentului în televiziunea de la noi! E transferul anului, mutarea la care nimeni se aștepta! Plecarea vedetei noastre a surprins pe toată lumea, dar stai să vezi cu cine a bătut palma!
Parteneri
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
GSP.ro
„Păpușa lui Putin” a revenit, alături de o legendă: „Revenirea ei este o armă împotriva lumii”
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
GSP.ro
„Cum să te văd într-o ținută mulată de piele?” » Un nume ȘOC, mailuri cu partenera lui Jeffrey Epstein
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Wowbiz.ro
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Politică 12:59
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online
Spotmedia.ro
Sfârșitul parentingului blând? Ce este FAFO, stilul care ia amploare online