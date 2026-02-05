Raportul Inspecției Judiciare demontează acuzațiile Recorder

Raportul prezentat Secției pentru judecători din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și consultat de Mediafax, dezvăluie omisiuni și interpretări subiective în materialul jurnaliștilor.

Documentarul Recorder a generat dezbateri aprinse în spațiul public și în cadrul sistemului judiciar, atrăgând reacții din partea politicienilor. Raportul Inspecției Judiciare evidențiază că afirmațiile despre prescripția termenelor juridice sunt incorecte.

„Susținerile din materialul Recorder cu privire la data împlinirii termenului de prescripție sunt factual incorecte: așa cum s-a arătat, termenul de prescripție se împlinise încă din 2017, iar nu în 2024, așa cum greșit se susține pentru a justifica narativul. De asemenea, analiza actelor administrative atestă că modificările aduse completurilor de judecată au fost determinate de motive obiective și au fost dispuse în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentare”, se arată în raport.

Modificările în compunerea completurilor de judecată, prezentate ca fiind influențate, au avut, conform Inspecției, motive obiective și au respectat dispozițiile legale.

„Rezultatul verificărilor: acuzațiile nu corespund realității obiective”, afirmă magistrații.

Speculațiile judecătorului Beșu, nefondate

Judecătorul Ionel Beșu, care contestă atribuțiile și independența judecătorilor, este menționat în raport. Inspecția Judiciară subliniază că speculațiile sale nu sunt obiective și că dosarul invocat nu este soluționat definitiv, ceea ce face orice comentariu periculos.

Raportul subliniază că „independența justiției nu înseamnă o libertate absolută a judecătorului de a se exprima arbitrar, ci cu respectarea obligației sale de rezervă”, citând Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Cazurile Vanghelie, Popoviciu și Burci: niciun indiciu de influență

În cazul dosarelor Marian Vanghelie, Puiu Popoviciu și Cristian Burci, concluzia este aceeași: acuzațiile nu sunt susținute de fapte. Modificările în compunerea completurilor au fost exclusiv administrative, iar procesele sunt în desfășurare, fără influență asupra soluțiilor. Magistrații reafirmă că justiția funcționează conform principiilor procesuale și dreptului la apărare.

Raportul Inspecției Judiciare critică discursurile unor magistrați și procurori, care au alimentat percepția influențării justiției. Procurorul Sandu Claudiu, vicepreședinte al CSM, este menționat pentru atacuri frecvente asupra hotărârilor judecătorești, interpretate ca nemulțumiri instituționale. Aceste intervenții au fost preluate în materialul Recorder, conform raportului.

Judecătorul Daniela Panioglu și procurorii Laura Deriuș și Bogdan Pîrlog sunt menționați pentru poziții publice care contravin independenței judecătorilor.

Raportul susține că Recorder amplifică un discurs existent

Inspecția Judiciară subliniază că materialul Recorder nu dezvăluie mecanisme ascunse, ci amplifică un discurs deja existent, construit pe presiuni reale din partea unor procurori.

„Recorder nu relevă mecanisme ascunse, ci preia și amplifică un discurs deja existent, construit în timp, pe fondul unor presiuni reale din partea anumitor procurori, dar prezentat prin generalizări care nu sunt susținute de analiza factuală și juridică a cauzelor invocate”, potrivit raportului citat.

Mobilitatea profesională a judecătorilor Curții de Apel București, potrivit procedurilor legale

Raportul clarifică faptul că mobilitatea profesională a judecătorilor la Curtea de Apel București respectă procedurile legale și nu indică influență asupra soluțiilor pronunțate.

„A corela în mod automat mobilitatea profesională ridicată a judecătorilor cu presupuse mecanisme de influențare a soluțiilor ignoră cadrul normativ aplicabil, ignoră realitatea administrativă documentată și confundă efectele funcționării normale a sistemului de carieră al magistraților cu intenții nelegitime inexistente. Prin urmare, mobilitatea judecătorilor la Curtea de Apel București nu constituie un indiciu de influență asupra soluțiilor pronunțate, ci o consecință firească a poziției instituționale a acestei instanțe și a funcționării normale a sistemului judiciar”, mai subliniază Inspecția Judiciară.

Verificările Inspecției Judiciare infirmă categoric acuzațiile prezentate în documentarul Recorder.

„Justiția nu poate și nu trebuie evaluată prin prisma notorietății publice a unor cauze sau a așteptărilor create în spațiul mediatic, ci exclusiv prin respectarea legii, a garanțiilor procesuale și a principiilor statului de drept. Din această perspectivă, verificările efectuate infirmă categoric teza existenței unor intervenții manageriale menite să influențeze soluțiile pronunțate de instanță”, au mai adăugat ei.

Firma șefei OMD Eco-Delta Raluca Cacencu a primit zeci de mii lei din partea Primăriei Crișan, Tulcea, condusă de iubitul ei
Exclusiv
Știri România 13:00
Firma șefei OMD Eco-Delta Raluca Cacencu a primit zeci de mii lei din partea Primăriei Crișan, Tulcea, condusă de iubitul ei
Când se lungește ziua în 2026. Tabel cu orele la care răsare și apune Soarele
Știri România 12:40
Când se lungește ziua în 2026. Tabel cu orele la care răsare și apune Soarele
Monden

Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta". Cine e persoana care o ajută necondiționat
Stiri Mondene 13:15
Cursurile pe care ar putea să le predea Bianca Drăgușanu: „Am investit foarte mult timp și bani în asta". Cine e persoana care o ajută necondiționat
Cine este Ruxandra Luca. Colega lui Răzvan Simion și Dani Oțil, surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit
Stiri Mondene 12:43
Cine este Ruxandra Luca. Colega lui Răzvan Simion și Dani Oțil, surprinsă în ipostaze intime în mașină cu un medic estetician căsătorit
Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
