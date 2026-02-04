Cristi Brancu, gazda emisiunii, descrie programul ca fiind „casa sufletului” său: „Casa sufletului meu este Exclusiv VIP, așa că vă spun celebra replică – „mi casa, su casa”. Surprizele se leagă de câteva rubrici care ne vor arăta adevărul gol-goluț din viața celebrităților. Mărturisiri, emoții, imagini, vom afla, vom râde, vom investiga, vom dezbate puternic. Nu ai voie să ratezi ora 15 la Prima TV. Suntem mai hotărâți ca oricând.”

Deplasarea în intervalul orar ocupat anterior de Cătălin Măruță la Pro TV nu este, conform lui Cristi Brancu, o mutare strategică, ci o ajustare naturală a programului: „Nu am jucat niciodată la ofsaid, pentru că important este să joci bine, pentru ca marele selecționer, publicul, să te titularizeze. Exclusiv VIP a debutat pe 8 martie 2021, între orele 15 și 17, apoi, în funcție de strategia postului, am jucat și la alte ore. Prin urmare, am primit cu bucurie decizia Prima TV privind ora de difuzare. Important este că suntem singura emisiune mondenă în după-amiezele românilor.”

Vedetele rămân esențiale în peisajul media românesc, deși Cristi Brancu observă o schimbare în modul în care acestea se construiesc: „Avem și una, și alta. În continuare, admirăm artiști, sportivi, oameni de media care au devenit vedete prin muncă, sacrificiu, voință. Pe ei anii îi înnobilează. Dar sunt și personaje care, prin marketing online bine gândit, sunt populare și foaaaarte bogate. Online-ul e un univers atât de mare, încât e loc pentru toți; de la genii la… non-genii.”

Televiziunea de astăzi pare să se îndrepte mai mult spre conținut autentic, reducând accentul pe scandaluri fabricate, susține Brancu: „Televiziunea s-a mai curățat de vechile exerciții false de scandal, când zilnic se împărțeau bugete pentru cetățeni care se agresau la comandă. E o întoarcere la mesaj, chiar la valoare. Nu vorbim despre politică – acolo totul se ambalează! –, ci de viața noastră, a celorlalți. În continuare, oamenii cu verb puternic, de la Becali la Tatoiu, sunt căutați. Așadar, 85% conținut, 15% ambalaj.”

Fabricarea rapidă a vedetelor pentru audiență continuă să fie o realitate, însă durata lor de „viață» depinde de adaptabilitate: „Mai ales în zona unor fete frumoase care, în continuare, sunt lansate pe orbita interesului bărbaților potenți prin așa-zisa combinare cu bărbați populari. Fetele care învață „lecția» și le place jocul celebrității rămân, cele care găsesc finanțator nu. Mai sunt cei care dau lovitura pe TikTok cu vreun trend și care, dacă găsesc cheia, rămân în joc.”

Exclusiv VIP promite să ofere o doză proaspătă de divertisment și povești captivante, iar noul sezon își propune să fie o experiență de neuitat pentru telespectatori. Începând cu 9 februarie, emisiunea își așteaptă publicul pe Prima TV, în intervalul 15.00-17.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE