Bianca Drăgușanu traversează una dintre cele mai bune perioade din viața sa. Vedeta spune că se simte recunoscătoare pentru tot ce are, punând accent pe sănătate și pe familia care îi este alături zi de zi. Ea a făcut dezvăluiri sincere despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea și despre sprijinul necondiționat pe care îl primește.

„Pentru că am un copil frumos și mama e sănătoasă și alături de noi de când s-a născut Sofia, sunt foarte bine, sunt un om echilibrat. Ele două contează cel mai mult pentru mine în viața asta!”, a mărturisit vedeta pentru Click.

Mama, sprijinul necondiționat din viața vedetei

Deși este obișnuită cu viața publică și cu programul încărcat, Bianca Drăgușanu recunoaște că nu ar putea face față tuturor responsabilităților fără ajutorul mamei sale, pe care o consideră adevăratul său sprijin. „Mama este ajutorul meu principal! Îngerul meu păzitor!”, a mai spus Bianca, subliniind rolul esențial pe care aceasta îl are atât în viața ei, cât și în creșterea fiicei sale, Sofia.

Bianca acordă o atenție deosebită stilului de viață și alimentației, mai ales atunci când vine vorba despre aspectul fizic. „Mă bucur pentru faptul că sunt și eu sănătoasă și pot să îmi fac și să onorez toate joburile zilnice pe care le am”, a declarat ea.

Cursuri despre creșterea și regenerarea părului, un nou proiect surpriză

Unul dintre cele mai interesante subiecte abordate de Bianca Drăgușanu este pasiunea ei pentru îngrijirea părului. Spune că studiază de ani buni acest domeniu și nu exclude posibilitatea de a susține cursuri dedicate acestui subiect. „Eu mănânc proteine, în fiecare zi, în primul rând pentru păr. Se vede ce frumos și strălucitor e. Acesta e părul meu, fără extensii. Studiez de câțiva ani creșterea și regenerarea părului, cred că o să dau și cursuri în curând, am investit foarte mult timp și bani în asta”, a explicat Bianca.

Deși este atentă la ce mănâncă, Bianca Drăgușanu nu se privează complet de micile plăceri culinare și susține echilibrul în toate. „Am și trei mese pe zi, eu mănânc orice, dar recomand să mâncați echilibrat. Eu mănânc și cartofi prăjiți cu brânză, de exemplu!”, a mai spus ea, demonstrând că disciplina poate merge mână în mână cu relaxarea.