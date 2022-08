Autorul de origine indiană a fost operat de urgență vineri, după ce a fost înjunghiat în gât şi în abdomen la un centru cultural, în statul american New York, de către un tânăr. Operația a durat două ore, iar Rushdie a fost conectat la ventilația mecanică și nu putea vorbi, anunțase agentul său, Andrew Wylie.

În prezent, scriitorul poate respira singur, fără ajutorul aparatului, și este capabil să vorbească. Agentul lui Salman a confirmat informația pentru BBC.

Informația a fost cobfirmată și de Michael Hill, preşedintele instituţiei Chautauqua, o comunitate din vestul New York-ului unde a fost atacat Rushdie.

„Salman Rushdie a fost scos de pe ventilator şi vorbeşte! Rugăciunile continuă din partea tuturor”, a transmis Michael Hill, pe contul său de Twitter.

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq