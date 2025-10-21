Originile umile și ascensiunea politică

Potrivit New York Times, Takaichi a câștigat alegerile pentru funcția de prim-ministru marți, marcând un moment istoric pentru Japonia. Ea este cunoscută pentru pozițiile sale conservatoare și se așteaptă să conducă țara spre dreapta, urmând calea mentorului său, fostul prim-ministru Shinzo Abe.

Takaichi, care a crescut lângă vechea capitală japoneză Nara, sfidează etichetele ușoare. Cândva a vorbit direct despre provocările legate de munca în politică ca femeie în Japonia, însă acum este lidera Partidului Liberal Democrat tradiționalist, dominat de bărbați. Și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dependența Japoniei de Statele Unite, dar a spus, de asemenea, că speră să colaboreze îndeaproape cu președintele Trump.

Takaichi provine dintr-o familie modestă din prefectura Nara, o regiune bogată în temple și păduri dense. Părinții ei au lucrat în poliție și în industria auto. În tinerețe, ea făcea naveta șase ore pe zi pentru a merge la universitate, visând la independență.

„Am visat să am propriul meu castel” , a scris Takaichi în 1992, citată de New York Times.

După absolvire, Takaichi a urmat Institutul Matsushita de Guvernare și Management, o pepinieră pentru viitori politicieni. În anii ’80, a efectuat un stagiu în biroul reprezentantei Patricia Schroeder din SUA, dezvoltând un interes pentru politica americană.

Cariera politică și alianța cu Abe

Takaichi și-a început cariera politică în 1993, câștigând un loc în Parlament ca independent. Acolo a descoperit dificultățile de a fi femeie în politica japoneză.

„E foarte dificil pentru o femeie să se întâlnească cu un bărbat între patru ochi”, a declarat ea pentru Associated Press în 1993. „Oamenii ne urmăresc și nu vreau să apară vreun scandal ciudat. Nu putem să ne întâlnim după 5 p.m.”

În Parlament, Takaichi a format o alianță durabilă cu Shinzo Abe, găsind puncte comune în chestiuni precum creșterea cheltuielilor militare. Abe a numit-o în cabinetul său în 2006 și din nou în 2012, făcând-o una dintre cele mai vizibile femei din politica japoneză.

Takaichi are o poziție dură față de China

E de așteptat ca Takaichi să continue politicile lui Abe, inclusiv revizuirea Constituției pentru a permite o prezență militară mai puternică. Ea a adoptat o poziție dură față de China și a promis să reglementeze mai strict imigrația și turismul.

„Ea vrea să facă Japonia puternică și prosperă pentru poporul japonez și pentru lume”, a declarat Yoshiko Sakurai, o jurnalistă care o susține pe Takaichi. „Este deschisă către lumea exterioară. Dar înțelege și că trebuie să fim în primul rând niște buni japonezi. Trebuie să ne cunoaștem propria cultură, tradițiile, filozofia și istoria.”

Viața personală și imaginea publică

Takaichi s-a căsătorit cu politicianul Taku Yamamoto în 2004, au divorțat în 2017, dar s-au recăsătorit în 2021. În mod neobișnuit pentru cultura japoneză, Yamamoto a luat numele de familie al soției sale.

În orașul natal Kashihara, susținătorii ei au sărbătorit ascensiunea sa, trimițând orhidee albe la biroul său de district. Yukitoshi Arai, fostul ei coafor, a ajutat la crearea tunsorii sale scurte care a devenit emblematică pentru Takaichi.

„Nu cred că e o doamnă de fier”, a spus Arai, referindu-se la porecla dată de presa britanică lui Margaret Thatcher. „Are energia unei femei din Kansai.”

Provocarea este relația Japoniei cu SUA

Ca prim-ministru, Takaichi va trebui să gestioneze relația Japoniei cu Statele Unite, în special în contextul politicilor economice și militare. Se așteaptă să se întâlnească cu președintele Trump la Tokyo în curând.

După victoria sa în alegerile pentru conducerea Partidului Liberal Democrat, Takaichi a transmis un mesaj clar: «Bătălia începe acum».

Ascensiunea lui Sanae Takaichi la funcția de prim-ministru marchează un moment de cotitură în politica japoneză. Rămâne de văzut cum va naviga printre provocările interne și externe ale Japoniei, menținând în același timp echilibrul între tradițiile conservatoare și necesitatea de modernizare și deschidere către lume.

Ca femeie într-o poziție de putere fără precedent în Japonia, Takaichi va fi urmărită îndeaproape atât de susținători, cât și de critici. Abordarea sa în gestionarea problemelor economice, sociale și de securitate ale țării va fi crucială pentru viitorul Japoniei și pentru rolul său pe scena globală.

În timp ce unii văd numirea ei ca un pas înainte pentru egalitatea de gen în politica japoneză, alții sunt preocupați de pozițiile sale conservatoare și de potențialul impact asupra relațiilor internaționale ale Japoniei. Indiferent de rezultat, mandatul lui Takaichi va fi cu siguranță unul care va marca istoria Japoniei moderne.

Rămâne de văzut cum va echilibra Takaichi pasiunea sa pentru heavy metal și motociclete Kawasaki cu responsabilitățile funcției de prim-ministru. Această combinație neobișnuită de interese personale și ambiții politice ar putea aduce o perspectivă unică în conducerea Japoniei.

Japonia se confruntă cu provocări precum îmbătrânirea populației, tensiunile regionale și necesitatea de inovare economică, abordarea lui Takaichi va fi crucială. Capacitatea ei de a construi consensul în cadrul partidului său și de a câștiga sprijinul publicului larg va fi esențială pentru succesul mandatului său.

