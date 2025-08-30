Lipsa banilor și aprovizionarea dificilă afectează industria construcțiilor

Patronatele avertizează că, pe lângă lipsa banilor, domeniul riscă să rămână și fără muncitori calificați, depinzând tot mai mult de forța de muncă asiatică.

O altă problemă majoră, prezentă de mai mult timp, este aprovizionarea dificilă cu materiale de construcții, determinată tot de deficitul de personal.

Firmele mici și mijlocii sunt cele mai afectate, multe fiind în prag de insolvență sau faliment – situație care privește între 35% și 40% dintre companiile active în construcții.

Se caută muncitori calificați

Reprezentanții Ecovillas Company spun că se confruntă atât cu lipsa muncitorilor calificați, cât și cu probleme în aprovizionare.

„Este foarte greu să găsim meseriași buni și, pe lângă asta, unii furnizori nu respectă termenele de livrare sau reduc calitatea produselor”, a explicat CEO-ul companiei, Veaceslav Vlas.

În lipsa resursei umane calificate din România, firma a apelat la muncitori din Republica Moldova, apreciați pentru seriozitate și organizare, dar rămâne deschisă și colaborării cu lucrători din alte țări.

În paralel, compania a finalizat recent două proiecte rezidențiale în Pipera și Otopeni și pregătește lansarea unui ansamblu exclusivist de case la marginea pădurii din Mogoșoaia.

Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer
Recomandări
Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

La nivel de sector, Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), avertizează că muncitorii calificați riscă să plece din nou în Vest, atrași de salariile mai mari, iar forța de muncă asiatică devine tot mai orientată către piețele europene.

Disponibilizări din cauza insolvenței sau a falimentului

El estimează că aproximativ 25% dintre angajați ar putea fi disponibilizați din cauza insolvenței sau falimentului unor firme rămase fără lucrări.

„Multe companii nu au nicio perspectivă. Le-au fost sistate finanțările, unele contracte sunt incerte, iar restanțele la stat, bănci și furnizori le împing spre prăpastie”, a declarat Erbașu, subliniind că oprirea investițiilor ar afecta grav întreaga economie.

În prezent, sectorul construcțiilor însumează aproximativ 500.000 de angajați, față de 380.000 în 2018, fără a include domeniile conexe.

Până la 7 % din PIB-ul României

Construcțiile generează direct între 6% și 7% din PIB-ul României, iar împreună cu sectoarele asociate – imobiliare, arhitectură, inginerie – contribuția poate depăși 15% din PIB, peste media europeană de 5-6%.

Datele Eurostat arată o evoluție oscilantă a producției: o scădere record de -12,9% în decembrie 2024, urmată de o creștere spectaculoasă de +36% în ianuarie 2025, apoi o stabilizare, culminând cu un avans anual de +4% în mai 2025.

De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Recomandări
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Erbașu insistă că sectorul are nevoie urgentă de finanțări și investiții pentru a menține lucrările în derulare, chiar și într-un ritm mai lent, dar avertizează că oprirea acestora ar fi „catastrofală”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
GSP.RO
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Avantaje.ro
„Mama mea l-a părăsit pe tata pentru o femeie”. Cine este vedeta care a declarat acest lucru?
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Știri România 14:00
Izidor Ruckel n-a uitat nimic din cei 8 ani petrecuți în căminul groazei din Sighet. Povestea lui a ajuns film: „Sper să împiedice România să repete acele greșeli”
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore. Negocierile cu el au durat 13 ore
Știri România 11:32
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore. Negocierile cu el au durat 13 ore
Parteneri
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Adevarul.ro
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
Fanatik.ro
Drama prin care a trecut Teodora Stoica. Ce a pățit, de fapt, fiica lui Mihai Stoica
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”
Financiarul.ro
ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Monden

Gestul făcut de Olivia Steer înainte să se afle despre presupusul divorț dintre ea și Andi Moisescu. Ce se ascunde în spatele deciziei sale
Stiri Mondene 13:26
Gestul făcut de Olivia Steer înainte să se afle despre presupusul divorț dintre ea și Andi Moisescu. Ce se ascunde în spatele deciziei sale
Primul concurent eliminat din emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Ce a transmis Simona Gherghe: „Îmi pare rău!”
Stiri Mondene 12:08
Primul concurent eliminat din emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Ce a transmis Simona Gherghe: „Îmi pare rău!”
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
ObservatorNews.ro
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
GSP.ro
Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm: „Ca să mă exprim elegant...”
Parteneri
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Mediafax.ro
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”
KanalD.ro
Reacția incredibilă a unui străin după ce a mâncat struguri românești: „Țara asta încearcă să mă omoare”

Politic

Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Politică 12:20
Guvernul Bolojan a eliminat impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Au ales să taxeze săracii și să scutească bogații”, acuză PSD
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Politică 10:32
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile