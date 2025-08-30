Lipsa banilor și aprovizionarea dificilă afectează industria construcțiilor

Patronatele avertizează că, pe lângă lipsa banilor, domeniul riscă să rămână și fără muncitori calificați, depinzând tot mai mult de forța de muncă asiatică.

O altă problemă majoră, prezentă de mai mult timp, este aprovizionarea dificilă cu materiale de construcții, determinată tot de deficitul de personal.

Firmele mici și mijlocii sunt cele mai afectate, multe fiind în prag de insolvență sau faliment – situație care privește între 35% și 40% dintre companiile active în construcții.

Se caută muncitori calificați

Reprezentanții Ecovillas Company spun că se confruntă atât cu lipsa muncitorilor calificați, cât și cu probleme în aprovizionare.

„Este foarte greu să găsim meseriași buni și, pe lângă asta, unii furnizori nu respectă termenele de livrare sau reduc calitatea produselor”, a explicat CEO-ul companiei, Veaceslav Vlas.

În lipsa resursei umane calificate din România, firma a apelat la muncitori din Republica Moldova, apreciați pentru seriozitate și organizare, dar rămâne deschisă și colaborării cu lucrători din alte țări.

În paralel, compania a finalizat recent două proiecte rezidențiale în Pipera și Otopeni și pregătește lansarea unui ansamblu exclusivist de case la marginea pădurii din Mogoșoaia.

Recomandări Cum arată Amara după ce punga de gaze a explodat și a aruncat flăcările la zeci de metri în aer

La nivel de sector, Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), avertizează că muncitorii calificați riscă să plece din nou în Vest, atrași de salariile mai mari, iar forța de muncă asiatică devine tot mai orientată către piețele europene.

Disponibilizări din cauza insolvenței sau a falimentului

El estimează că aproximativ 25% dintre angajați ar putea fi disponibilizați din cauza insolvenței sau falimentului unor firme rămase fără lucrări.

„Multe companii nu au nicio perspectivă. Le-au fost sistate finanțările, unele contracte sunt incerte, iar restanțele la stat, bănci și furnizori le împing spre prăpastie”, a declarat Erbașu, subliniind că oprirea investițiilor ar afecta grav întreaga economie.

În prezent, sectorul construcțiilor însumează aproximativ 500.000 de angajați, față de 380.000 în 2018, fără a include domeniile conexe.

Până la 7 % din PIB-ul României

Construcțiile generează direct între 6% și 7% din PIB-ul României, iar împreună cu sectoarele asociate – imobiliare, arhitectură, inginerie – contribuția poate depăși 15% din PIB, peste media europeană de 5-6%.

Datele Eurostat arată o evoluție oscilantă a producției: o scădere record de -12,9% în decembrie 2024, urmată de o creștere spectaculoasă de +36% în ianuarie 2025, apoi o stabilizare, culminând cu un avans anual de +4% în mai 2025.

Recomandări De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”

Erbașu insistă că sectorul are nevoie urgentă de finanțări și investiții pentru a menține lucrările în derulare, chiar și într-un ritm mai lent, dar avertizează că oprirea acestora ar fi „catastrofală”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE