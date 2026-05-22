Broșură admitere liceu 2026. Calcularea mediilor, înscriere și calendar

Broșura de admitere reprezintă un instrument de orientare esențial pentru elevi și părinți, în contextul în care aproape jumătate dintre absolvenții de gimnaziu se declară indeciși cu doar câteva luni înainte de marele examen.

Documentul detaliază pașii necesari pentru înscrierea la cursurile de zi – destinate celor care nu împlinesc 18 ani până la începerea școlii – dar și opțiunile pentru învățământul seral sau cu frecvență redusă, destinate candidațilordin promoțiile anterioare.

Cum se calculează mediile și care sunt criteriile de departajare

Media de admitere pe baza căreia se face repartizarea computerizată la liceu este egală cu media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor obținute exclusiv la probele din cadrul Evaluării Naționale. În cazul filierelor vocaționale, calculul se complică în funcție de profil:

Profilul artistic și sportiv

Media finală se calculează după formula:

(unde APT reprezintă nota de la probele de aptitudini, MA este media de admitere, iar MFA este media finală de admitere).

Profilul teologic

Media finală se calculează după formula:

(unde APT reprezintă nota de la probele de aptitudini, MA este media de admitere, iar MFA este media finală de admitere)

Profilul militar

Media îmbină notele de la verificarea cunoștințelor și media de admitere: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA (unde MA reprezintă media de admitere, NP reprezintă nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, iar MFA reprezintă media de admitere finală.

Cum sunt repartizați elevii cu medii perfect egale? Comisiile vor analiza, în ordine, următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor V-VIII , nota la proba de limba și literatura română de la Evaluarea Națională și nota la proba de matematică din cadrul aceluiași examen.

Codurile liceelor se trec în ordinea descrescătoare a preferințelor.

Cum se completează fișele de înscriere la liceu

Completarea unui număr insuficient de opțiuni sau transcrierea greșită a codurilor poate lăsa un elev cu medie mare în afara liceelor dorite, atenționează ISMB.

De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată claselor bilingve sau celor cu predare în limbile minorităților naționale : codurile pentru aceste clase pot fi trecute pe fișă numai dacă elevul a susținut și a promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă respectivă. În caz contrar, softul va anula automat acea opțiune în momentul repartizării.

Unele excepții de notare (nota 10 din oficiu) se acordă doar candidaților care dețin certificate lingvistice internaționale echivalate (nivel minim A2) sau celor cu premii naționale la olimpiadele de profil.

Codurile liceelor: Se trec în ordinea descrescătoare a preferințelor. Codul are șase cifre și indică specializarea/profilul liceului.

Numărul de opțiuni: Nu există o limită superioară a opțiunilor pe care le poți trece. Se recomandă trecerea unui număr cât mai mare de coduri pentru a evita o repartizare nedorită.

Ierarhia opțiunilor: Algoritmul de repartizare computerizată va scana opțiunile în ordinea de pe fișă. Prima opțiune unde media ta îndeplinește media ultimului admis din anul precedent va fi cea la care ești repartizat.

Evaluarea Națională 2026 începe în data de 22 iunie, cu proba la Limba și literatura română.

Calendar Evaluare Națională 2026

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00);

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar Admitere Liceu 2026

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședinţe/acțiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință.

Pe 9 iulie 2026 va fi anunţată ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională.

Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților.

Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților.

Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Pentru a sprijini și mai mult decizia tinerilor, ISMB organizează în perioada 3-6 iunie 2026, la Biblioteca Națională a României, cea de-a XXVII-a ediție a Târgului Educațional „Vocația Ta!”, unde viitorii liceeni pot descoperi direct ofertele de școlarizare.