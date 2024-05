Vineri după-amiază, 10 mai, un autobuz cu 20 de pasageri s-a ciocnit cu un autoturism și a căzut în râul Moika, de pe podul Potseluev. Angajații Ministerului Afacerilor Interne l-au reținut pe șoferul de autobuz. Acesta este un bărbat de 44 de ani, originar din Tadjikistan, cetățeanul rus Rakhmatshoh K.

Sankt Petersburg: Bus stürzt in Fluss – mindestens drei Tote



In Sankt Petersburg ist ein mit 15 Fahrgästen besetzter Bus von der Pozelujew-Brücke in den Fluss Moika gestürzt. Nach Angaben des russischen Untersuchungskomitees forderte der Unfall Tote und Verletzte.



Potrivit soției șoferului autobuzului, bărbatul dormise extrem de puțin, din cauza unui program de lucru încărcat. Comitetul orășenesc de transport a declarat pentru RIA Novosti că șoferul a fost supus unui control medical, înainte de a începe lucrul, iar programul său de muncă și odihnă a fost respectat.

Canalul Telegram „112” a publicat un videoclip surprins de camerele din interiorul autobuzului care a căzut de pe un pod, în urma unui accident de circulație în Sankt Petersburg.

Imaginile arată că șoferul încearcă să vireze, dar nu poate controla mașina. Înregistrarea este întreruptă când autobuzul cade în râu.

După cum a anunțat serviciul de presă al instanțelor din Sankt Petersburg, în ultimii doi ani și jumătate, firma care deținea autobuzul a fost amendată de 23 de ori pentru desfășurarea de activități comerciale în domeniul transportului, cu încălcarea gravă a termenilor licenței, suma totală a amenzilor fiind de 3,6 milioane de ruble. Compania a spus că autobuzul a fost reparat și verificat pe 7 mai și se afla în stare bună de funcționare.

