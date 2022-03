Sărutul regăsirii. Natalia, soția fotbalistului Mihailo Plohotniuk, de la Poli Iași, a ajuns în România de la Odesa, după două zile de coșmar pe drum

„M-am căsătorit vara trecută cu Natalia. Ne iubim foarte mult”, spune fotbalistul, care, dacă ar fi putut, ar fi jucat cu telefonul mobil în jambiere la meciul de sâmbătă, din liga secundă, dintre Poli Iași și FC Brașov (1-1).

Mihailo Plohotniuk și Natalia

Soția – blocată în graniță, el – pe teren

„Am încercat să mă concentrez pe ce am de făcut pe teren, dar e atât de greu când cei dragi sunt în pericol. Am dat tot ce am putut. Din păcate, nu am reușit să marchez”, explică micul buldozer din atacul ieșenilor.

Mihailo Plohotniuk, în meciul Poli Iași – FC Brașov

În ce condiții a intrat Mișa pe teren?

„Soția era blocată de vineri seară la granița cu Republica Moldova. A venit de la Odesa pe drumul mai lung, prin Otaci, peste 400 de kilometri, cu mașină, cu o prietenă. De vineri până sâmbătă a fost blocată în vama ucraineană. Am fost și eu speriat, îmi trimitea înregistrări de pe drum, cu momentele în care se auzeau sirenele de avertisment”, povestește el.

Natalia a „salvat” câinele familiei și… două pisici!

Natalia este jucătoare profesionistă de tenis de masă

Natalia, jucătoare profesionistă de tenis de masă, a intrat în România duminică, în zori, pe la vama de la Sculeni. De la Otaci sunt 200 de kilometri. „A ajuns la Iași după miezul nopții. E ok fizic și psihic, dar a fost o călătorie de coșmar de două zile. Cu dificultăți și capcane”, spune fotbalistul.

„Natalia a ajuns la Iași cu prietena ei. Și nu e tot! Câinele nostru și cele două pisici ale prietenei ei erau în mașină”, exclamă, fericit, Mihailo. Uneori, fericirea e un lucru mărunt.

În vacanță, alături de labradorul Caruzzo

14 alarme antiaeriene, plus o pană

Tânăra confirmă, în dialogul cu reporterul: „Am auzit de 14 ori alarme care anunțau raiduri aeriene. Cerul era plin de lumini… Sincer îți spun, a fost prima oară în viața mea, de fată normală, când văd atât de multă tehnică militară, arme, tancuri… Trecem pe lângă ele și plângeam. Am mai avut emoții când ni s-a spart cauciucul. Cu greu am găsit un service. Am dormit toată noaptea de vineri spre sâmbătă la granița cu Republica Moldova, în mașină. Faptul că voi ajunge la soțul meu m-a făcut să trec peste orice pericol”.

Acum, gândurile lor se îndreaptă spre părinții și bunicii rămași la Odesa. „Veștile sunt în valuri. Ba sunt bombardamente, ba, cum a fost cazul sâmbătă, situația e mai liniștită”, afirmă Mișa.

Este peste puterea mea de înțelegere ce face Putin! Trăiam toți în pace, ucraineni, ruși, nu aveam nicio problemă. Miercuri totul era bine la Odesa. Începuseră ceva lupte în Ucraina, dar erau departe, în estul țării, în republicile separatiste. Iar de vineri dimineață totul a devenit o nebunie. Mihailo Plohotniuk:

Mihailo și-ar dori să meargă acasă, să fie alături de cei dragi, dar asta ar însemna să fie încorporat: „Deocamdată am viză pentru a putea juca fotbal în România pentru 90 de zile, ca orice extracomunitar, clubul mi-a promis că mă va ajuta s-o prelungesc”.

„Acum nu mai sunt singur, o am pe ea aici”

Se mai poate gândi la fotbal? „Acum nu mai sunt singur. O am pe Natalia alături, sper să fiu din ce în ce mai bun în următoarele meciuri”.

Și, cel mai important, „războiul să se oprească, fiindcă nu este o glumă. Avem rude care luptă! Până acum ucrainenii au arătat că sunt patrioți și pot stopa agresiunea Rusiei”.

Vreau să profit de această ocazie pentru a transmite un mesaj tuturor ucrainenilor de acasă: sunteți o națiune foarte puternică, curajoasă, cu un viitor imens și zâmbitor, rămâneți în continuare uniți! Mihailo Plohotniuk:

După ce i-a povestit cum a decurs drumul infernal de la Odesa, cei doi s-au sărutat îndelung. Nimic regizat. Doar dulcele sărut al revederii. Și al vieții tihnite, în pace.

„Le mulțumesc tuturor ieșenilor pentru sprijin”

„Nu e mare diferență față de nivelul fotbalului din Ucraina. Diferența e că eu jucam într-o echipă mică, de cartier, aici e un oraș uriaș, cu o mulțime de fani. În numele poporului meu, le mulțumesc tuturor pentru sprijin. M-am întâlnit cu o mulțime de ucraineni la Iași, care au fost primiți excepțional”, mai spune Mișa, care visează, anul viitor la o promovare în primul eșalon.

Plohotniuk va împlini 23 de ani pe 12 martie și a ajuns la Poli Iași, cu care semnat pe un an, de la echipa de prima ligă ucraineană FK Inhuleț Petrove, la care evoluează din 2020. Atacantul a făcut junioratul la Dinamo Kiev și Cernomoreț Odesa și are selecții la naționalele Under 17 și Under 18 ale Ucrainei, între anii 2014 și 2016.

