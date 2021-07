Săruturi și îmbrățișări. Cum își promovează Franța campania de vaccinare

Campania are iz romantic, mesajul fiind plasat pe postere cu tineri sărutându-se și îmbrățișându-se ca după o lungă despărțire cauzată de criza COVID și de restricțiile impuse de aceasta.

Unul dintre posterele create de Agenția regională de sănătate din Provence-Alpes-Côte dAzur

„Încercăm să transmitem un mesaj pozitiv, să facem oamenii să înțeleagă că dincolo de efectele secundare negative ale vaccinurilor despre care se tot vorbește, există și efecte secundare pozitive, plăcute și sunt mult mai numeroase. Este vorba despre libertatea de a ne bucura din nou de viață și unii de alții”, arată Agenția regională de sănătate din Provence-Alpes-Côte dAzur.

Posterele vor fi amplasate în locurile intens frecventate, cum sunt barurile, restaurantele și sălile de fitness și vor fi postate pe rețelele de socializare.

„Nu ne oprim din a atrage atenția oamenilor că trebuie să respecte măsurile sanitare impuse de criza COVID, însă trebuie să-i facem să înțeleagă că și vaccinul înseamnă protecție. În plus, am realizat că maniera tradițională de comunicare, care induce un sentiment de vină celor care nu se vaccinează, pentru că le atrage constant atenția că-i pun în pericol pe cei din jur, nu funcționează așa cum am vrea. Așa că ne-am gândit să schimbăm abordarea și să le arătăm oamenilor nu ce riscă dacă nu se imunizează, ci ce anume câștigă dacă o fac”, a declarat Philippe de Mester, directorul Agenției regionale de sănătate din Provence-Alpes-Côte dAzur, la Radio France.

