„Suntem al doilea spital din România care implementează acest proiect-pilot după Institutul ‘Matei Balş’. Este de fapt vorba despre un cadru medical virtual care are în spate o reţea interconectată de tablete.

Această reţea permite medicului să comunice la distanţă cu pacienţii fără a se deplasa la salon dacă nu este nevoie. În acest mod putem cunoaşte în orice moment nevoile pacienţilor şi prin aceasta se scade expunerea personalului medical care va intra mai rar în zona contaminată.

Mai avem posibilitatea prin aceste asistente virtuale să le oferim cadrelor medicale un mic repaus, ţinând cont că de aproximativ două luni lucrează în aceste condiţii solicitante. Avem o tabletă centrală, consola, prin care medicul de gardă comunică. În fiecare salon va exista un asemenea asistent. Iar pacientul poate contacta medicul de gardă pentru a-şi spune problemele. Proiectul se adresează pacienţilor care au simptomatologie uşoară”, a declarat managerul SCJ Mureş, dr. Daniel Porav-Hodade, potrivit Agerpres.

Potrivit managerului SCJ Mureş, proiectul este iniţiat de Macron Hub, iar investiţia de la Târgu Mureş se ridică la 22.000 lei, finanţată prin Banca Transilvania.

Dr. Porav-Hodade a precizat că, de la începutul pandemiei, la SCJ Mureş au fost 29 de cadre medicale diagnosticate pozitiv cu noul coronavirus, dintre care 10 sunt externate.

„Proiectul a fost iniţiat în urmă cu trei săptămâni datorită cifrelor îngrijorătoare ale cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus. Am venit cu o soluţie. Am integrat nişte avataruri cu aspect medical tehnologie de comunicare şi avertizare. Prin această variantă se poate comunica mai uşor cu pacienţii. Într-o săptămână am reuşit să transformăm acest proiect în realitate. Săptămâna viitoare vom ajunge la alte trei spitale – Bucureşti, Suceava şi Timişoara”, a declarat iniţiatorul proiectului, Dragoş Bălan.

