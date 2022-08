„Performanța slabă a forțelor armate ale Rusiei în timpul invaziei Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militară rusă, și, cu mare probabilitate, a dus la demiterea a cel puțin șase comandanți ruși, de la începutul ostilităților, în februarie 2022.

Comandanții districtelor militare rusești de est și vest și-au pierdut foarte probabil comanda. Generalul colonel Aleksandr Ceaiko a fost demis din funcția de comandant al Districtului Militar de Est, în mai 2022. Generalul colonel Aleksandr Jurvalev, care a comandat Districtul Militar de Vest din 2018, a lipsit de la Ziua Navală Rusă, din Sankt Petersburg, pe 31 iulie 2022, el a fost probabil înlocuit de generalul-locotenent Vladimir Kocetkov”, se arată în actualizarea zilnică publicată de britanici.

Comandanții districtelor militare rusești de est și vest și-au pierdut foarte probabil comanda. Generalul colonel Aleksandr Czajko a fost demis din funcția de comandant al Districtului Militar de Est în mai 2022. Generalul colonel Aleksandr Żurawlew, care a comandat Districtul Militar de Vest din 2018, a lipsit de la Ziua Navală Rusă din Sankt Petersburg pe 31 iulie 2022 și cu un mare el a fost probabil înlocuit de generalul-locotenent Vladimir Kochetkov „- a fost scris în actualizarea zilnică de informații.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Q9m6pBivU7



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/CSsurnK3iR