„Pentru îmbunătățirea condițiilor de confort pe secția București Nord – Constanța, începând cu data de 7 august 2025, CFR Călători va introduce în circulație o nouă ramă electrică Alstom – RE Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF)”, a transmis CFR Călători.

Astfel, prin operarea celor două rame puse la dispoziție de ARF, ruta București Nord – Constanța va fi asigurată de la data de 7 august 2025 cu încă șase trenuri formate din noile rame.

Cele șase trenuri formate din noile rame electrice se adaugă celor patru deja existente pe această relație.

Noile trenuri vor circula conform următorului program:

IR 16091: București Nord (plecare 07:42) – Constanța (sosire 09:59)

IR 16092: Constanța (plecare 11:30) – București Nord (sosire 13:50)

IR 16093: București Nord (plecare 14:30) – Constanța (sosire 16:49)

IR 16094: Constanța (plecare 18:41) – București Nord (sosire 21:01)

IR 16095: București Nord (plecare 18:31) – Constanța (sosire 20:52)

IR 16096: Constanța (plecare 21:29) – București Nord (sosire 23:49)

Potrivit CFR Călători, informații despre circulația trenurilor se pot afla la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

Inaugurarea ramei Alstom Coradia Stream RE-IR TS02 a avut loc în luna noiembrie 2024, în condițiile în care aceasta nu avea recepția finală făcută și nu era în proprietatea ARF, relatează Club Feroviar.

Practic, rama a circulat la acel moment pe baza unui protocol semnat de CFR Călători cu compania Alstom, peste capul Autorității pentru Reformă Feroviară.

