Bordel în centrul satului, între biserică și grădiniță

Un proiect imobiliar a provocat o controversă majoră în satul Thayngen, din Elveția, după ce autoritățile locale au publicat o cerere de schimbare a destinației unui imobil.

Potrivit documentului, clădirea ar urma să fie folosită pentru „masaje și activități din industria sexuală”, scrie Bild.

Planul a stârnit reacții puternice în comunitatea de aproximativ 5.880 de locuitori, mai ales pentru că imobilul se află chiar în centrul localității, între biserică și o grădiniță.

Petiție semnată de sute de localnici furioși

După publicarea cererii, pe 20 februarie, opoziția locală s-a mobilizat rapid. O petiție online lansată de grupul IG Rotlicht a strâns peste 480 de semnături până pe 6 martie.

Inițiatorii susțin că apariția unui astfel de local într-o zonă rezidențială ar putea afecta viața comunității.

„Cu mare îngrijorare am aflat că într-o zonă rezidențială din Thayngen a fost publicată o cerere pentru autorizarea unei activități din industria sexuală”, se arată în textul petiției.

Semnatarii avertizează că un astfel de business ar putea duce la creșterea traficului în zonă, zgomot suplimentar, îngrijorări legate de siguranță și schimbarea caracterului cartierului.

Solicitarea către consiliul local este clară: proiectul nu ar trebui aprobat.

Presa locală spune că activitatea bordelului ar fi început deja

Potrivit publicației Schaffhauser AZ, la adresa respectivă ar exista deja activitate. La cutia poștală ar fi afișate numele „Secret Atelier” și „Studio Amor”. Primul ar fi un serviciu care închiriază camere pentru servicii sexuale, la un preț de 800 de franci elvețieni pe săptămână.

Potrivit biroului de urbanism al localității, cererea oficială de schimbare a destinației clădirii a fost depusă abia după ce activitatea ar fi început deja, autoritățile aflând despre situație în urma unei plângeri.

Locuitorii pot depune contestații până la sfârșitul lunii martie. Ulterior, consiliul local va decide dacă utilizarea clădirii va fi aprobată oficial.

Reglementările urbanistice permit anumite activități comerciale

Gregor Schweri, șeful departamentului de construcții din Thayngen, a explicat pentru Schaffhauser AZ că imobilul se află într-o zonă mixtă.

„Asta înseamnă că sunt permise atât utilizările rezidențiale, cât și cele comerciale, dacă nu provoacă perturbări sau dacă acestea sunt moderate”, a precizat oficialul.

Locuitorii pot depune contestații până la sfârșitul lunii martie. Ulterior, consiliul local va decide dacă utilizarea clădirii va fi aprobată oficial. Decizia finală privind viitorul clădirii urmează să fie luată de autoritățile locale în următoarele săptămâni.

