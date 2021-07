Satul canadian care a bătut recordul național de temperatură a fost „devastat” de un incendiu

Lytton, satul canadian care a bătut săptămâna aceasta recordul național la temperaturi ridicate a fost „devastat” de incendiile de vegetație care au înconjurat localitatea în doar câteva minute, ca urmare a valului de căldură intensă, au anunțat oficialii, joi.

Incendiul a distrus cea mai mare parte a caselor și a structurilor din localitate, iar mai mulți locuitori sunt dați dispăruți, a declarat ministrul pentru siguranță publică din Columbia Britanică Mike Farnworth, citat de TheGlobeandmail.

Lytton, B.C. — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6°C (121°F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimatepic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

Cel puțin 1.000 de persoane din localitate și din împrejurimi au fost deja evacuate miercuri noapte, în momentul în care flăcările au început să se apropie de case, a declarat și premierul din provincia Columbia Britanică, John Horgan.

Dar orașul nu a supraviețuit.

„Lytton a fost devastat și va fi nevoie de un efort extraordinar pentru a-l reconstrui”, a spus Horgan.

Imaginile surprinse de locuitori arată numeroase case cuprinse de flăcări. Incendiul a deteriorat stațiile hidrologice și infrastructura de cale ferată și rutieră. Accesul în sat este aproape imposibil acum.

Satul Lytton, distrus în mare parte de incendiu FOTO: Profimedia

„A fost ca o zonă de război azi-noapte. A fost catastrofal”, a declarat și John Haugen, un reprezentant local al comunității indigene. „Ne-am pierdut clinica de urgență, hotelul, magazinul, totul a dispărut”, a spus el.

Două imagini postate pe Twitter arată strada principală din localitate, înainte și după incendiul devastator:

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.



(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 — Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021

Brad Vis, un membru al parlamentului canadian care reprezintă regiunea în care se află Lytton, a declarat că 90% din sat este ars, inclusiv partea centrală. Lytton, aflat la 310 kilometri est de Vancouver are o populație de 250-300 de locuitori.

Joi, autoritățile au anunțat că în întreaga provincie Columbia Britanică erau active 99 de focare de incediu, inclusiv nouă care erau foarte vizibile și reprezentau un pericol pentru siguranța publică.

Incendiul a lovit după o săptămână de la debutul unui val de căldură fără precedent în vestul Canadei, care care a dus la depășirea recordurilor naționale de temperatură timp de trei zile consecutive.

Marți în Lytton au fost înregistrate 49,6 grade Celsius. Localnicii au descris vremea drept „intolerabilă”.

Valul de căldură care a lovit nu numai vestul Canadei, dar și nord-vestul SUA a avut deja efecte severe.

Cel puţin 486 de persoane au murit subit de vineri în Columbia Britanică, de aproximativ trei ori mai mult decât media pentru o astfel de perioadă, potrivit autorităţilor.

În oraşul american vecin Seattle, medicii de la urgenţe s-au confruntat cu un aflux de persoane afectate de căldură, prezentând în special probleme de rinichi sau de inimă. Cel puţin 16 persoane au murit de hipertermie în regiune, potrivit autorităţilor locale.

Autorităţile din cele două ţări au solicitat populaţiei să îşi reducă la minimum ieşirile, să consume multe lichide şi să verifice dacă persoanele în vârstă sau singure sunt în siguranţă.

În zona Vancouver, şcolile au fost închise, iar campaniile de vaccinare împotriva COVID-19 au fost suspendate.

