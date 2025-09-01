O numărătoare sumbră

Un salvator care a ajutat la scoaterea unei femei de sub dărâmături este ocupat – ignorând cutremurele care continuă să zguduie totul și provoacă un zgomot infernal ce răsună prin munții din jur.

„Când am evacuat-o, a spus că este îngrijorată pentru copiii ei care erau încă înăuntru”, a declarat el pentru AFP, înainte de a se întoarce la muncă. La fiecare cincisprezece minute, cu un vuiet asurzitor, aterizează un elicopter. Soldații ies imediat, aduc pâine și apă pentru populație și iau targile pe care sunt transportați cei mai grav răniți.

Acești bărbați, femei și copii, care, la fel ca toți ceilalți din sat, dormeau în momentul cutremurului, vor fi internați în spitalul din Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, la aproximativ patruzeci de kilometri distanță.

Călătoria pe drumurile care șerpuiesc prin munți ar fi imposibilă: sunt prea abrupte, iar zona a fost oricum devastată de alunecări de teren în timpul cutremurului. Încă de la miezul nopții, când se mai simțeau noi replici, a început sumbra numărătoare.

Sute de morți și mii de răniți

Afganistanul, una dintre cele mai sărace țări din lume, măturată în mod regulat de dezastre naturale care se vor multiplica sub efectele schimbărilor climatice, a înregistrat sute de morți. Mii de răniți erau deja înghesuiți în spitale, unde medici și asistente își făceau treaba în mijlocul baletului tărgilor.

În Wadir, un sat de munte unde mii de oameni trăiau odinioară pe versanții verzi ai provinciei Kounar, nimeni nu a îndrăznit încă să stabilească un număr de morți. Dar „nicio gospodărie” nu a fost cruțată, a declarat Gul Mohammed Rassouli, un sătean în vârstă de 55 de ani: „În fiecare familie, există cel puțin un mort sau un rănit”, a spus el.

Înapoi din Pakistan

Imamul satului, Irfan Ulhaq, a declarat că Wadir are „între 1.000 și 1.200 de case, dintre care jumătate adăposteau familii care tocmai se întorseseră din Pakistan”, în timpul campaniei de expulzare a câtorva milioane de afgani care locuiau acolo.

Seismologii sunt familiarizați cu nord-estul Afganistanului: din 1900, au înregistrat acolo 12 cutremure cu o magnitudine mai mare de 7.

Însă Mohammed Jawad nu mai trăise niciodată un cutremur atât de violent precum cel care a lovit aseară, în cei 20 de ani de viață ai săi: 6 grade pe scara Richter și replici de peste 5.

„Când s-a produs cutremurul, am fugit din casă și s-a prăbușit în urma mea”, a declarat el, adăugând că unul dintre cei zece membri ai familiei sale a fost ucis și aproape toți ceilalți au fost răniți.

Dacă aseară s-a întâmplat ce e mai rău sub picioarele lor, ochii tuturor locuitorilor din Wadir se îndreaptă acum spre cer. Deasupra lor, nori negri prevestesc rău: ar putea ploua, în timp ce întunericul îi va învălui în curând.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,0 grade, a lovit duminică noaptea estul Afganistanului, la o adâncime de numai 8 kilometri. Seismul a zguduit clădirile din Kabul și până la Islamabad, capitala Pakistanului, aflată la peste 300 de kilometri distanță, anunță BBC



