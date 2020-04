De Ionuț Iordache,

Reducerile masive ale emisiilor industriale şi scăderea traficului rutier şi aerian provocate de carantina impusă în majoritatea ţărilor europene a dus la o scădere nemaiîntâlnită a poluării pe Bătrânul Continent.

Comparativ cu prima parte a anului trecut, nivelul de dioxid de azot a scăzut cu 40%, în timp ce particulele minuscule, cunoscute sub numele de PM2.5, au scăzut cu 10%, conform unui studiu realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).