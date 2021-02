Morișca politică din învățământ. Doi directori de licee, schimbați de inspectorul școlar, numit în funcție de PNL, pentru că „sunt membri de partid”

Cu 12.000 și 6.000 de locuitori, Ianca și Însurăței sunt cele mai importante orașe brăilene, după reședința de județ. Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu din Ianca și Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu din Însurăței au conduceri noi.

Asta după ce mandatele profesorilor Mihaela Năstăsescu, Însurăței, și Mirela Cazacu, Ianca, au încetat pe 12 februarie, iar inspectorul școlar general Cătălin Canciu a hotărât să nu le mai prelungească, pe motiv că cele două cadre didactice ar fi implicate politic. Decizia a declanșat proteste ale unora dintre elevii și profesorii din cele două unități școlare.



Mihaela Năstăsescu este profesoară de limba engleză și a câștigat postul de director la Însurăței, prin concurs, în 2016. Pe 8 ianuarie 2021, mandatul său a expirat, dar a fost prelungit până pe 31 august 2021 de către fostul inspector școlar general Viorel Botea.

Mihaela Năstăsescu, fosta directoare de la Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu din Însurăței | Sursa foto: debraila.ro

Noul inspector școlar general a decis ca detașarea Mihaelei Năstăsescu să înceteze pe 12 februarie și a înlocuit-o cu profesorul Nicoleta Gorgovan Enache.



La aflarea veștii, elevii Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu din Însurăței au organizat o acțiune de susținere a fostei directoare în curtea unității școlare, unde au venit mai multe echipaje de Poliție și Jandarmerie pentru a preveni producerea unor incidente.



Am contactat-o pe Mihaela Năstăsescu pentru a-și exprima punctul de vedere vizavi de situația creată, dar nu a răspuns solicitării noastre de a comenta.



Anterior, profesoara declarase pentru presa din Brăila că decizia prin care a fost schimbată din funcție este nedreaptă, pentru că elevii au avut rezultate bune la examenele naționale, iar în liceu s-au făcut mai multe investiții.



„Am schimbat niște membri de partid”



Cătălin Canciu, inspector școlar general | Foto: Facebook

Năstăsescu a susținut că hotărârea lui Cătălin Canciu ar fi o răzbunare pentru că ar fi refuzat să se înscrie în PNL la cererea inspectorului școlar general.

La rându-i, profesoara a recunoscut că a făcut politică, „dar în afara școlii”, susține ea. Năstăsescu a fost membră ALDE și a candidat pentru un post de consilier local, dar nu a fost aleasă. Acum a depus o cerere pentru a se înscrie într-o altă formațiune politică, pe care nu a numit-o.



Inspectorul școlar general susține că decizia de înlocuire a directorului Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu din Însurăței nu a fost motivată politic. „Deciziile au fost apolitice. Am schimbat niște membri de partid cu niște profesori care nu au nicio legătură cu viața politică”, ne-a declarat Cătălin Canciu. Acesta a negat și că s-ar fi organizat un protest de către elevi.



„Au fost câțiva elevi de la clasele de uman, unde predă fosta directoare, și pe care i-a ațâțat să iasă în curtea școlii. Am o declarație în acest sens de la noul director. Consiliul Elevilor, prin președintele lui, mi-a spus foarte clar că nu este implicat și nici nu se va implica în astfel de acțiuni, care sunt ilegale, din punctul meu de vedere. Elevii vin la școală doar ca să învețe”, susține inspectorul școlar general.



„Nu ne dorim explicații alambicate”



Și schimbarea directoarei Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu din Ianca, Mirela Cazacu, profesoară la Frecăței, a generat un protest, la care au participat profesori și personal din școală.



Mirela Cazacu, fosta directoare a Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu din Ianca | Foto: Facebook

„Colectivul Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu a primit în această după-amiază, pe neașteptate, o veste care ne-a bulversat pe toți. Începând cu 12 februarie 2021, doamna Cazacu Mirela, directorul sub a cărei conducere școala noastră s-a dezvoltat din toate punctele de vedere, a primit decizia de încetare din funcția de director. Vrem să ne exprimăm pe această cale nemulțumirea și dezacordul față de această decizie lipsită de fundament”, este mesajul de pe pagina oficială a Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu din Ianca.

Nu ne dorim explicații alambicate pentru această decizie injustă (deși încă nu am primit o motivație oficială), ci vrem ca de luni, doamna prof. Cazacu Mirela să revină în funcția de director al Liceului Tehnologic Nicolae Oncescu.

Protest al cadrelor de la Liceul N. Oncescu:

Am contactat-o pe fosta directoare, iar aceasta ne-a precizat că schimbarea sa din funcție este „cel mai probabil una politică”.



„Nu am ce să mai comentez. Am primit decizia pe e-mailul școlii. Colegii mei au fost la fel de surprinși ca și mine. Nu se așteptau, pentru că am lucrat foarte bine în echipă. Cred că este o decizie politică, pentru că l-am susținut pe actualul primar din Ianca și care a făcut multe investiții în liceu în perioada în care l-am condus. Am văzut că și inspectorul școlar general a afirmat același lucru. Nu m-am decis încă dacă voi contesta decizia în instanță”, ne-a declarat profesoara Mirela Cazacu.

Primarul din Ianca, Fănel George Chiriță, a candidat pe listele PSD.

Inspectorul școlar general neagă și în cazul de la Ianca existența unui protest. „M-am întâlnit cu câteva mămici de la clasa a V-a, care mi-au cerut în necunoștință de cauză să îi permit fostei directoare să predea la clasă. Le-am răspuns că doamna profesoară nu este titulara școlii și va rămâne la latitudinea dânsei să continue la clasa a V-a”, spune Cătălin Canciu.



