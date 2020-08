„De când a început campania asta electorală am făcut-o la modul transparent, cu donații de la oameni, totul public. Am încercat încă din primăvară să accesăm toate mijloacele de promovare disponibilă, am cerut oferte de la firmele din Brașov, care fac publicitate, inclusiv publicitate stradală, acele panouri clasice. Dacă în primăvară ni se spunea că există disponibilitate, la finalul Stării de Urgență ni s-a spus că toate panourile sunt rezervate de către Guvern. Dacă mergeți acum prin Brașov veți vedea câte dintre ele sunt pentru pandemie și câte au mesaje politice. Prin urmare eu consider că toată campania aceasta de promovare desfășurată la Brașov este influențată în mod direct de către politic și nu într-un mod corect. Dacă vorbim inclusiv de aceste metode și am văzut și ce a postat doamna Țuțuianu pe Facebook, sunt niște metode care îmi dau fiori, vorbim de metode de timp mafiot. Sunt echivalentul acelui cap de cal lăsat în pat din filmul Nașul. Aici s-a ajuns”, a declarat Allen Coliban , candidat USR în Adriana Nedelea LA FIX.

Reacția vine după ce clipurile candidatului USR au fost cenzurate în Brașov.

„Este o relație între doi operatori economici, o relație contractuală între USR și AD&GO, în baza contractului, noi acum suntem îndreptățiți să cerem daune interese și am vrut să înțelegem dacă am încalcat noi vreo prevedere legală. Legea invocată de către RATBV nu are nicio prevedere în acest sens. A fost un număr de lege invocată care nu are niciun articol care să ne interzică această activitate. Noi cerem acum să fie respectat acel contract pentru zilele rămase din el”, a mai spus candidatul USR la Primăria Brașov.

Allen Coliban a mai spus că nu a vorbit cu actualul edil despre această problemă.

„Noi avem un contract în baza căruia trebuia să se ruleze acele clipuri de 10 secunde până în 27 august, contract care a fost din păcate onorat câteva zile, după care am primit o adresă din partea Țuțuianu prin care ne descria presiunea la care a fost supusă. Îi admir curajul doamnei că a ieșit public, nu este singurul operator din Brașov supus la presiuni,”a mai spus Coliban.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX Melinda Țuțuianu, patroana agenției de publicitate a vorbit despre presiunile la care a fost supusă.

„Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă arăt cum se instaurează frica în Brașov și cum suntem presați, noi cei care nu suntem de acord și nu dorim să jucăm jocul domnului primar. Nu mi se pare normal ca în anul 2020 să fim sub presiunea acesta. Pentru al doilea anu consecutive, firm AD&GO deține un contract de locațiune cu RATBV. Contractul a fost încheiat în urma licitației, iar AD&GO a fost firma care a pus în mijloacele de transport în comun LCD-uri care rulează informații sau alte reclame”, a declarat

Melinda Țuțuianu.

Șefa agenției de publicitate, care i-a reproșat primarului Scripcaru că are o atitudine ”de gen Corleone”, a depus marți la DNA un denunț.

„În acest sens am formulat un denunț împotriva domnului primar Scripcaru și l-am depus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, urmând să fie trimis către DNA. Mai mult, în cazul nesoluționării în timp legal mă voi adresa Direcției de Fraudă din Comunitatea Europeană. În primul rând se pune presiune asupra mea, ați auzit și din convorbirea cu domnul Cornea prin care încearcă prin toate mijloacele lui să-mi impună ca celelalte partide să nu participe în mod egal. Clar, domnul Scripcaru nu dorește o campanie fairplay”. (…) Acum mă aștept să-mi trimită controale, să facă orice. Dacă a fost în stare să-mi trimită inclusiv televizoare în poartă și să mă intimideze, eu cred că este în stare să meargă și mai departe” , a mai explicat Țuțuianu.

Mai multe înregistrări publicate de Libertatea arată cum directorul Regiei de Transport Brașov, George Cornea, pus de primarul George Scripcaru,

care își dorește al cincilea mandat, face presiuni pentru a bloca difuzarea clipurilor electorale ale contracandidațailor săi în transportul public.

“Cred că îmi iau ăștia gâtul dacă apare vreun USR în mașină, mă zboară cu totul de acolo, adică nu… nu am cum să le las!”, îi spune directorul Regiei de Transport Brașov (RATBV), George Cornea, șefei agenției de publicitate AD & GO Advertising, care are exclusivitate pentru transportul local.

