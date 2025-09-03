Ce s-a petrecut pe scenă

Rapperul Creed a cântat publicului hituri precum „Samaia, Samaia”, „Budilnik” sau Nevesta”, cât și compoziții noi, dar „accentul nu s-a pus pe muzică, ci pe producția scandaloasă, care a provocat o reacție furtunoasă în rândul spectatorilor, părinților și activiștilor pentru drepturile omului”.

În timpul interpretării piesei „Malo”, o dansatoare într-un costum de piele provocator și cu o mască pe față a apărut pe scenă, iar punctul culminant al numărului a fost un sărut pasional între fată și cântăreț.

Publicul a urmărit momentul „picant” în toate detaliile sale pe un ecran imens. Mai târziu, pe scenă au apărut alte dansatoare în lenjerie intimă, „care au executat twerking și dans la bară”.

„Mulți adolescenți, publicul-țintă al lui Egor, au venit la concert cu părinții lor. Și cum le putem demonstra apoi părinților noștri că aceasta este o zonă sigură”, a spus prezentatoarea TV Iana Ciurikova.

O nemulțumire deosebită a fost cauzată de faptul că evenimentul a fost vândut cu o clasificare de vârstă „12+”.

Potrivit activiștilor ruși pentru drepturile omului, astfel de scene cu elemente de striptease și imitație a acțiunilor intime sunt inacceptabile la concertele accesibile adolescenților.

Înfierat cu mânie proletară

Mișcarea Sorok Sorokov a trimis un apel către Ministerul Afacerilor Interne, solicitând ca artistul să fie tras la răspundere în temeiul articolului 6.17 din Codul Contravențiilor Administrative al Federației Ruse („Încălcarea legislației privind protecția copiilor împotriva informațiilor dăunătoare sănătății și dezvoltării lor”).

Pedeapsa prevăzută în articol prevede o amendă de până la 50.000 de ruble (circa 500 de euro) și suspendarea activităților pe o perioadă de până la 90 de zile.

Și deputatul Dumei de Stat, Vitali Milonov, a criticat dur concertul. În opinia sa, responsabilitatea ar trebui să revină nu doar interpretului însuși, care se prezintă sub pseudonimul Creed, ci și organizatorilor.

A fost o chestiune de regie planificată dinainte. Situația ar putea depăși sancțiunile administrative și ar putea avea consecințe penale. Spectacolul a fost un „cabaret al diavolului”.

„Vulgar și depravat în fața tinerilor. Să-și ceară scuze”

Iar președinta Asociației Comitetelor și Comunităților de Părinți, Olga Letkova, i-a cerut interpretei să își ceară scuze. „Nu te poți comporta așa. Acei oameni care organizează și etichetează evenimentele cred, aparent, că aceasta este norma. Nici măcar nu se gândesc să crească copiii în anumite valori tradiționale. Nu doar comportamentul lui Creed îi indignează pe mulți părinți, ci și pe alte vedete care își permit să fie vulgare și depravate în fața copiilor. Acest lucru are un impact negativ asupra formării personalității, asupra nivelului de cultură. Îi cer să se explice, să spună că a fost o greșeală și că acest lucru nu se va mai întâmpla”.

În schimb, producătoarea Iana Rudkovskaia l-a numit pe Creed „un artist și showman unic", care a reușit să umple stadionul fără publicitate.

În schimb, producătoarea Iana Rudkovskaia l-a numit pe Creed „un artist și showman unic”, care a reușit să umple stadionul fără publicitate.

Show de două milioane de euro

„Nu cunosc un alt astfel de caz. A realizat cel mai scump spectacol din Rusia de până acum. Conform estimărilor mele modeste, producția l-a costat 200 de milioane de ruble (peste două milioane de euro). Acesta este cu siguranță un record printre toate spectacolele rusești”, a remarcat ea. Investiția a fost „pe deplin justificată datorită celei mai înalte calități a sunetului, luminii și efectelor speciale”.

După concert, Creed a postat pe rețelele sale de socializare capturi de ecran cu comentarii entuziaste ale abonaților și a scris: „Și fanii sunt încântați! Așa că nu a fost totul în zadar și am reușit. Mulțumesc, Moscova. Vă iubesc”







