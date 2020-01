De Valentina Postelnicu,

Barna: „De ce centru dreapta modern?”

Barna a scris, în postare, că atunci când a intrat în Parlament, USR a promis că va reprezenta oamenii care vor o reformă rapidă și înțeleaptă.

„În cei trei ani de atunci ne-am ținut de cuvânt. În Parlament și, când a fost nevoie, în stradă. Înaintea următoarei runde de de alegeri, USR intră, firesc, într-o nouă etapă. Aceea a consolidărilor și clarificărilor. De aceea, după cum știți deja, am convocat un referendum intern pe tema doctrinei în baza căreia ne vom prezenta la scrutinele care ne așteaptă de acum înainte”, spune liderul USR.

El explică de ce susţine doctrina de centru dreapta modern: „Pentru că dreapta este în România forța schimbării, forța care a dus România înainte spre economie de piață, spre Europa, spre libertate. Pentru că stânga a împins România, și nu doar de 30 de ani, la marginea Europei.Pentru că avem nevoie de o Românie modernă, construită cu reforme cinstite.

Goţiu: „Tu şi apropiaţii tăi din USR aveţi vreme de pierdut cu referate şi documente doctrinare..”

Senatorul USR Cluj Mihai Goţiu l-a criticat pe preşedintele partidului, Dan Barna, pentru lansarea documentului programatic privind ideologia de centru dreapta pentru USR, în legătură cu care liderul formaţiunii a anunţat şi un referendum intern ce ar urma să fie organizat în luna februarie.

„D-le preşedinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, ne bat alegerile locale şi anticipatele la uşă, cei care ne-au acordat încrederea aşteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu şi apropiaţii tăi din USR aveţi vreme de pierdut cu referate şi documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Ţara asta are nevoie de politici de guvernare, locale şi naţionale, nu de cartoane şi etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de aşa ceva?”, spune Mihai Goţiu într-o postare pe Facebook.



Senatorul USR Cluj mai spune că în documentele anterioare ale partidului nu se specifică nimic despre poziţionarea doctrinară.

