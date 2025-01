Tonul conflictului din PSD a fost dat de vicepreședintele Vasile Dîncu, după ultimul congres (anterior fusese președinte al Consiliului Național al PSD).

Dîncu: „Lumea vrea emoții, conflicte, scandal”

„Nu au apucat să facă nici sondaje, nu au apucat nici să legitimeze în interiorul partidelor o asemenea candidatură. Deci a fost, din nefericire, domnul Antonescu un candidat de rezervă, un candidat care era bun pentru vremurile respective. Eu am un respect deosebit pentru Crin Antonescu, pentru că este ultimul romantic al politicii, dar domnia sa aparține unei epoci a oralității politice. Acum trăim o eră digitală, nu știm dacă mai este potrivit, lumea nu se mai poate concentra la discursurile frumoase, chiar dacă sunt motivaționale și inspiraționale, dar discursurile lungi… Lumea vrea emoții, conflicte, scandal”, a afirmat Vasile Dîncu, la Euronews, afirmând că PSD-PNL-UDMR l-au desemnat pe Crin Antonescu candidat comun la alegerile prezidențiale din acest an în grabă, fără sondaje și sub presiunea alegerilor anulate în decembrie.

Replica a venit de la un alt lider social-democrat, Daniel Zamfir, cel care acum este șeful senatorilor PSD. „Sunt momente cruciale când, nu știu cum se întâmplă că, din tot PSD-ul asta mare, scot capul de prin tenebrele în care în restul timpului lâncezesc personaje precum Vasile Dancu. Nerecomandat de nimic, inexistent în campaniile electorale, cu rezultate dezastruoase la alegeri în Cluj, cu istoricul de participant la ticăloșiile din sufrageria lui Oprea, se tot străduiește să arunce în aer angajamentul pe care l-a luat Marcel Ciolacu împreună cu ceilalți lideri ai Coaliției cu privirea la susținerea explicită a lui Crin Antonescu la președinția României”, a scris liderul senatorilor PSD.

Și PNL cântă pe voci diferite

Situația referitoare la varianta Antonescu e percepută diferit și în interiorul PNL. De exemplu, Adrian Cozma, unul din vicepreședinții PNL, susține că PSD îl va susține pe Marcel Ciolacu la prezidențiale.

„Eu văd de o lună de zile, de la începutul acestei coaliții, eu văd că PSD-ul nu dorește susținerea, sunt acolo câțiva oameni care probabil își doresc susținerea lui Crin Antonescu, dar PSD-ul are un alt joc. Aici îi fac o provocare domnului Ciolacu care de câteva zile lansează tot felul de glumiție, am văzut că e mare TikToker. Acea declarație pe care a făcut-o cu Simonis, să știți că nu e întâmplătoare.

Ei au astfel de veleități pentru că și în vară au dat voturi în județul Mureș, în județul Satu Mare membrii PSD au fost îndemnați să voteze cu UDMR. Să își anunțe odată candidatura la alegerile prezidențiale pentru că acolo se va ajunge. Cu siguranță, Marcel Ciolacu își dorește să candideze și atunci îl provoc: anunță candidatura! Nu are rost să ne mai pierdem vremea să vedem ce șosete își mai ia pe TikTok și ce cămăși. Până la urmă să-și anunțe candidatura că e destul de penibil”, a declarat Cozma, într-o intervenție la B1TV.

Pe de altă parte, mai rezervați sunt alți lideri PNL, cum e cazul lui Gheorghe Falcă, tot vicepreședinte liberal, care susține că în continuare Crin Antonescu este varianta dezirabilă pentru a fi candidatul la prezidențiale, iar Coaliția are deja o decizie luată.

