Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat într-o conferință de presă la Kiev, pe 24 august, că atacurile asupra conductei de petrol „Drujba” ar putea fi legate de lipsa sprijinului Ungariei pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, relatează site-ul independent rusesc Meduza.

În replică, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a acuzat Ucraina, printr-o postare pe Facebook, de „încălcarea securității energetice”.

„Un război cu care nu avem nicio legătură nu este o explicație legitimă pentru încălcarea suveranității noastre”, a scris Szijjarto. El i-a cerut lui Zelenski „să înceteze să mai amenințe Ungaria și să nu-i pună în pericol securitatea energetică”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a răspuns pe rețeaua de socializare X: „Nu ar trebui să-i spuneți președintelui ucrainean ce și când să facă sau să spună. El este președintele Ucrainei, nu al Ungariei”.

„Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificați-vă și deveniți independenți de Rusia, la fel ca restul Europei”, a adăugat Andrii Sibiha.

De la începutul lunii august, dronele ucrainene au atacat de mai multe ori conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Aceste atacuri au provocat perturbări în funcționarea ei.

Miniștrii de externe ai Slovaciei și Ungariei au adresat plângeri Comisiei Europene, iar premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare fostului președinte american Donald Trump. Potrivit presei maghiare, Trump a răspuns că este „furios” din cauza situației cu „Drujba”.

