Scandal național în Rusia, după ce motanul Twix a fost aruncat din tren de o controloare și a murit în ger, la minus 30 de grade Celsius

Twix, un motan cu blana portocalie și albă, se afla într-un tren, alături de tatăl vitreg al stăpânului ei, care mergea de la Ekaterinburg la Sankt Petersburg pe data de 11 ianuarie. La un moment dat, în timp ce bărbatul dormea, Twix a scăpat din cutia ei de transport.

Mai mulți pasageri au văzut pisica hoinărind prin tren. În cele din urmă, o controloare a observat-o pe Twix și a confundat-o cu un animal vagabond, deoarece nimeni nu a revendicat că e stăpânul ei.

Deși conductorul a susținut că Twix a fugit pur și simplu, imaginile de pe camerele de supraveghere distribuite pe rețelele de socializare arată cum cineva aruncă pisica din tren în timpul unei opriri în orașul Kirov, capitala regiunii cu același nume, situat la 800 de kilometri nord-est de Moscova.

Temperaturile din regiunea Kirov erau de până la minus 30 de grade Celsius în acel moment.

Russia Rages Over Frozen Kitty – Train Conductor Faces Sack & Court Case



Returning from Ekaterinburg to St. Petersburg, Twix had undergone an operation and was still recovering when he slipped out of his cage on the train and went for a walk on Jan 11.



The wagon conductor… pic.twitter.com/xcVrfOayfG