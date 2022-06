Europarlamentarii care au plecat din USR reacţionează după acuzaţiile preşedintelui interimar al partidului, Cătălin Drulă, potrivit cărora demisionarii au restanţe la plata cotizaţiilor. Conform informaţiilor Libertatea, cei cinci europarlamentari figurează cu datorii de aproape 150.000 de lei, adică 30.000 de euro:

Dacian Cioloș – 20.288 de lei

Alin Mituța – 20.958 de lei

Dragoș Tudorache – 35.610 lei

Dragoș Pîslaru – 35.100 de lei

Ramona Strugariu – 35.780 de lei

Potrivit statutului USR, cei cinci europarlamentari ar fi trebuit să fie suspendaţi din partid după 6 luni de neplată a cotizaţiilor. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Contactaţi de Libertatea, demisionarii susţin că au acumulat datorii la partid după ce, în noiembrie 2021, forurile de conducere ale USR au decis stabilirea cotizaţiei pentru membrii care ocupă funcţii în Parlamentul României şi în Parlamentul European.

Aceştia spun că au încercat să-i înduplece pe colegii de partid să renunţe la cotizația fixă, explicându-le că ea contravine legislaţiei europene.

Cum s-a stabilit o cotizație de 3.000 de lei pentru europarlamentari

Europarlamentarul Alin Mituța susţine că, începând din 2021, nivelul cotizaţiilor la partid pentru membrii USR europarlamentari sau parlamentari este de aproximativ 10% din salariul acestora. Potrivit lui Mituța, decizia a fost luată la nivelul Biroului Naţional al USR.

Astfel că, în prezent, cotizația unui parlamentar este 1.000 de lei pe lună la un venit de circa 10.000 lei pe lună. Iar cotizația unui europarlamentar este de 3.000 de lei pe lună la un salariu peste 6.000 de euro.

Argumentul a fost că fiecare reprezentant al partidului, ales într-o funcţie publică, trebuie să contribuie proporţional cu indemnizaţia pe care o primeşte din funcţia respectivă. Alin Mituța, europarlamentar:

Măsură aplicată retroactiv de la fuziunea USR PLUS

Atât Alin Mituța, cât și Dragoș Tudorache susţin că decizia Biroului Naţional de anul trecut s-a aplicat retroactiv, începând cu data fuziunii USR PLUS, adică aprilie 2021. Acesta este motivul pentru care cei cinci europarlamentari figurează în registrele partidului cu datorii de la 21.000 la 35.000 de lei.

„Am fost în şedinţa BN, am încercat să-i conving că nu e o decizie bună, că există riscul unei anchete OLAF, le-am adus documente, dar au ignorat tot. Eu am considerat că nu pot să fac o plată ilegală. Până la urmă, am fost judecător şi ştiu că legea n-o poţi aplica doar pe jumătate”, susţine Tudorache.

Potrivit acestuia, colegii săi care au datorii mai mici la partid au achitat o parte din sume. „Unii au ales să mai plătească parţial din acea cotizaţie. Fiecare a gestionat cum a ştiut această impunere”, spune Dragoş Tudorache.

Ce spune legea din România despre cotizațiile la partidele naționale

Legea privind finanţarea partidelor politice spune că „Cuantumul cotizaţiilor, repartizarea şi utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului”. Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară, mai spune legea. Anul trecut salariul minim brut era 2.300 de lei X 48, adică cotizațiile plătite nu puteau depăși 110.000 lei.

Deşi nu încalcă nicio lege din România, Alin Mituţa suține că decizia BN al USR se opune statutului europarlamentarului, care spune că indemnizațiile deputaților europeni trebuie folosite doar în scopuri personale, subliniind că partidele naționale nu ar trebui susținute cu acești bani.

Art. 9, alin. 3 din documentul indicat arată că „înțelegerile privind utilizarea indemnizației, a indemnizației tranzitorii și a pensiei în alte scopuri decât cele personale sunt nule de drept”.



Acelaşi document arată, la articolul 12, că măsura este necesară „deoarece partidele aşteaptă de mult ori ca prestaţiile prevăzute la articolul 9 să fie parțial utilizate pentru scopurile proprii. Acest tip de finanţare a partidelor trebuie interzis”.

Surse din USR spun însă pentru Libertatea că sumele reglementate prin Biroul Național din toamna anului trecut sunt aceleași cotizații pe care membrii USR le plăteau și înainte de fuziunea cu PLUS.

„E legislație europeană”

Contactată de Libertatea, europarlamentara Ramona Strugariu susține că „e vorba de o decizie a Parlamentului European, publicată în Jurnalul Oficial. Aşadar, e aquis comunitar, e legislaţie europeană.”

Niciun Birou Naţional de pe Pământ – care este o structură internă de organizare a partidului şi atât – nu poate lua o decizie ilegală. Ţine şi de etică, şi de moralitate, şi de lege. Ramona Strugariu, europarlamentară:

„Pentru a clarifica lucrurile, am cerut o opinie din partea serviciului juridic al Parlamentului European, care ne-a confirmat că genul acesta de decizie, care stabilieşte că o parte din salariu, din indemnizația plătită din fonduri publice, să se ducă la partid, e nulă de drept, deci e nelegală”, completează Alin Mituța.

Acesta declară pentru Libertatea că a ridicat problema în cadrul partidului, invocând și opinia serviciului juridic al Parlamentului European.

Le-am spus că suntem puşi în situaţia de a decide să respectăm o decizie a BN sau o regulă a Parlamentului European. Alin Mituța, europarlamentar:

Europarlamentarul Ramona Strugariu, care figurează cu cea mai mare sumă datorată la partid, în cuantum de 35.780 lei, spune că a fost printre cei care au contestat decizia partidului de a majora cotizaţia la aproape 10% din salariu.

„Le-am spus că suntem dispuşi să discutăm despre alte variante de contribuţii voluntare. Dar a fost extrem de multă încăpăţânare”, spune Strugariu. „Dacă cineva vrea să plătească mai mult, trebuie să fie voluntar, nu obligatoriu”, susţine şi Alin Mituța.

De ce nu au vorbit până acum demisionarii despre cotizația impusă

Europarlamentarii contactaţi de Libertatea au susţinut că nu au făcut publice discuţiile privind cotizaţia din teamă că ar putea fi declanşată o anchetă la nivel european.

„Am vrut să evităm un scandal public pe tema asta, ca partidul să fie investigat de OLAF, nu am vrut să punem partidul într-o situaţie de genul ăsta”, spune Alin Mituța.

„E adevărat, au fost inclusiv investigaţii OLAF în cazuri similare din alte ţări. Şi ştiu că au existat sancţiuni când s-au descoperit astfel de lucruri. Or, noi am spus că nu vom face nici cel mai mic lucru care trezeşte suspiciuni. E şi o chestiune de conduită a noastră, dar care poate să aibă repercusiuni în ceea ce priveşte exerciţiul mandatului”, confirmă Ramona Strugariu.

Cum se plătesc cotizațiile la alte partide

Contactat de Libertatea, Septimius​ Pârvu​, expert în bună guvernare și procese electorale,​ în cadrul Expert Forum​, spune că în general există o regulă ca parlamentarii, europarlamentarii, persoanele din funcțiile de conducere să plătească o cotizație mai mare la partid.

„Ceea ce e și normal. Un student sau un pensionar nu poate plăti aceeași cotizație ca un parlamentar sau europarlamentar”, explică el. În plus, subliniază Septimius Pârvu, rapoartele din anii trecuți arată că cele mai mari cotizații sunt de la persoanele din funcții de conducere a partidului și persoane care au ajuns la Bruxelles. „Un fel de recunoștință de tipul: ești în funcția asta, acum trebuie să dai bani înapoi către partid. Partidul din România stabilește această regulă prin forurile interne care au putere de decizie.”

Anii electorali, cum a fost 2020, sunt cei mai bogați în cotizații, donații și împrumuturi. În 2021, interesul pentru cotizații s-a pierdut, spune Pârvu.

Pe de altă parte, expertul atrage atenția că o măsură de impunere a unei sume fixe sau a unui procent din salariu, așa cum a aplicat USR, nu poate fi o măsură morală.

Surse din PNL declară pentru Libertatea că europarlamentari liberali plătesc o cotizație de 2.500 de lei lunar. În PSD lucrurile stau mai diferit, susțin surse din partid: „Nu a fost impusă o cotizație la nivel de conducere centrală pentru europarlamentari. Există europarlamentari care n-au plătit nicio cotizație până acum și nici nu li s-a impus una. Totul e la nivel de organizație locală, cea din care face parte europarlamentarul, deputatul etc”.

PLUS a devenit REPER

Dacian Cioloș și-a transmis marți demisia din USR împreună cu alți patru europarlamentari: Dragoș Tudorache, Dragoș Pîslaru, Alin Mituţa și Ramona Strugariu. Ei au anunțat înființarea partidului REPER (Reînnoim Proiectul European al României). Cei cinci europarlamentari rămân afiliați grupului Renew Europe din Parlamentul European.

