În scandalul parcărilor din cartierele Zugló (Districtul XIV) și Újbuda (Districtul XI), pionul-cheie a fost Zsolt Fuzik, fostul director IT al BKV. Potrivit rechizitoriului, banii au fost redistribuiți prin firma sa. Fuzik a depus mărturie împotriva politicienilor ca parte a unui acord de pledoarie.

Procurorii cer pedepse cu închisoarea de până la 6 ani pentru mită și trafic de influență. Toți inculpații neagă acuzațiile.

Miza pe concesionarea parcărilor

Unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din ultimii ani din Ungaria a ajuns în fața instanței. Printre inculpați se numără fostul primar al sectorului Zugló (2019-2024), socialistul Csaba Horváth (55 de ani), influentul politician socialist Csaba Tóth (64 de ani), deputatul Zsolt Molnár (50 de ani) și fostul ministru Ferenc Baja (69 de ani). Ei sunt acuzați de fapte de corupție în legătură cu concesionarea serviciilor de parcare din sector.

Potrivit procurorilor, politicienii de opoziție ar fi obținut din mită aproximativ 300 de milioane de forinți (aproape 800.000 de euro) prin acest „sistem”.

Procurorii susțin că în 2016, Csaba Tóth și Csaba Horváth au căutat o companie pentru a opera sistemul de parcare plătită din zona rezidențială Zuglo. Ei ar fi convenit să primească jumătate din profitul rezultat din tarifele supraevaluate.

Mită lunară între 24.000 și 36.000 de euro

Tóth ar fi primit lunar între 10 și 15 milioane de forinți cash (între 24.000 și 36.000 de euro), în total cel puțin 250 de milioane de forinți (600.000 de euro). De asemenea, el ar fi cerut și încasat încă 31 de milioane de forinți (75.000 de euro), pentru el și Horváth.

În fața instanței, Csaba Horváth a negat toate acuzațiile: „Nu am comis nicio infracțiune. Nu am primit niciodată bani de la Zsolt Fuzik și nu am încheiat nicio înțelegere de afaceri cu el”, a declarat fostul primar din Zuglo.

Și Csaba Tóth a pledat nevinovat, depunând o declarație scrisă de 23 de pagini pentru a-și susține nevinovăția.

Alți 2 inculpați implicați în schemă, inclusiv Ferenc Baja, fostul ministru al protecției mediului și dezvoltării regionale (1994-1998), au negat acuzațiile. Deputatul Zsolt Molnár (Partidul Socialist) s-a declarat dispus să se supună unui test poligraf.

Ce pedepse au cerut procurorii

Procuratura a cerut următoarele pedepse:

Csaba Horváth, Csaba Tóth și László Büki, alt inculpat, să primească 6 ani de închisoare și o amendă de 50 de milioane de forinți (120.000 de euro);

Tamas Jelen – 4 ani de închisoare și o amendă de 30 de milioane de forinți (72.000 de euro);

Ferenc Baja – 4 ani și o amendă de 15 milioane de forinți (36.000 de euro);

Zsolt Molnár – 2 ani de închisoare și o amendă de un milion de forinți (2.400 de euro).

Procesul continuă, urmând să fie audiați mai mulți martori.

