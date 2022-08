Dintre răniţi, trei au suferit traumatisme grave, iar 14 au avut mai multe răni minore, au transmis serviciile regionale de urgenţă, pe contul de Twitter.

Presa spaniolă a relatat că mai multe alte structuri metalice grele, inclusiv panoul de la intrare, au fost arunce în aer de vijelie, potrivit tabloidului britanic The Sun.

Oamenii au fost evacuți în jurul orei 4 dimineața. Pe rețelele sociale, au apărut imagini care au surprins zeci de oameni încercând să se refugieze din calea furtunii, precum și numeroși polițiști.

i was at a music festival in valencia, spain and a storm came through blowing up winds. i spoke to a witness who told me people were hit in the head from a part of a stage falling. the whole festival is being evacuated now pic.twitter.com/amWJ0oQ4tF