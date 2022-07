Știri Externe Scheletul unui „Gorgosaurus”, un dinozaur care a trăit pe Terra acum 76 de milioane de ani, scos la licitație la New York De Teodor Bobei, . Ultimul update Miercuri, 06 iulie 2022, 20:01

Scheletul fosilizat al dinozaurului, rudă cu T-Rex, va fi scos la licitaţie la New York pe 28 iulie, a anunţat marţi casa de licitaţii Sotheby’s, relatează The Associated Press, potrivit News.ro. Prețul pentru acest exemplar ar putea ajunge la 8 milioane de dolari.