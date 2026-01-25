Noul chatbot va înlocui interfața actuală a Siri

Noul chatbot, cunoscut sub numele de cod „Campos”, va înlocui interfața actuală a Siri și va fi integrat profund în sistemele de operare iPhone, iPad și Mac. Utilizatorii vor putea accesa serviciul în mod similar cu Siri, rostind comanda „Siri” sau apăsând butonul lateral al dispozitivului, relatează Bloomberg.

Această schimbare promite să depășească actualul Siri, căruia îi lipsesc opțiuni precum conversațiile fluide, comparativ cu ChatGPT de la OpenAI sau Gemini de la Google. Potrivit Bloomberg, Campos va permite utilizatorilor să caute informații pe internet, să creeze conținut, să genereze imagini, să analizeze fișiere încărcate și să acceseze date personale, cum ar fi mesaje, evenimente din calendar și fișiere.

Pe lângă lansarea lui Campos, Apple pregătește și o actualizare intermediară pentru Siri, care va păstra interfața actuală, dar va aduce funcții noi, precum analiza conținutului de pe ecran și îmbunătățiri în căutările online. Această actualizare, care va face parte din iOS 26.4, este planificată pentru următoarele luni.

Funcționalitatea chatbot-ului Campos va fi lansată ulterior, după prezentarea oficială din iunie la Worldwide Developers Conference. Actualizarea va fi inclusă în iOS 27 și iPadOS 27, cu numele de cod „Rave”, și macOS 27, cunoscut intern ca „Fizz”.

Una dintre caracteristicile remarcabile ale chatbot-ului este capacitatea sa de a analiza ferestrele deschise și conținutul afișat pe ecran, sugerând acțiuni și comenzi. Acesta va putea controla funcțiile dispozitivelor, cum ar fi apelurile telefonice, setarea cronometrului sau deschiderea camerei.

Siri va fi intergat în aplicațiile principale ale Apple

Mai mult, Siri va fi intergat în aplicațiile principale ale Apple, cum ar fi Mail, Music, Podcasts, TV sau Photos. De exemplu, utilizatorii vor putea solicita Siri să găsească o fotografie pe baza descrierii conținutului său și chiar să o editeze conform preferințelor.

Pentru a susține tehnologia din spatele lui Campos, Apple colaborează cu Google, utilizând un model de inteligență artificială avansat dezvoltat de echipa Google Gemini. Bloomberg a raportat că Apple plătește anual aproximativ 1 miliard de dolari către Google pentru acces la aceste modele.

Cu toate acestea, Apple proiectează Campos astfel încât să poată schimba modelele subiacente în viitor, oferindu-și flexibilitatea de a renunța la tehnologia Google dacă este necesar.

Apple ia în considerare limitarea capacității chatbot-ului de a memora informații despre utilizatori. Această decizie este motivată de preocupările legate de confidențialitate, un aspect esențial al filozofiei companiei.

