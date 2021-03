Cum împarți două funcții la trei partide. Faci patru funcții. Scenariile prin care PNL, USR-PLUS și UDMR se bat pe posturi la șefia TVR și a Radioului Public

La începutul lunii martie, liderii coaliției au abordat distribuirea „pachetului media”, care mai include, pe lângă posturile de conducere de la TVR și Radio, și șefia agenției de știri Agerpres, dar și patru posturi în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

„PNL a spus că ia TVR-ul, USR, că ia Radioul public, moment în care UDMR a spus că va propune Avocatul Poporului. Ludovic Orban a spus că nu se poate ca UDMR să propună Avocatul Poporului și discuția s-a închis”, declarau, la începutul lunii martie, surse din coaliție, citate de europalibera.org.

UDMR a avertizat ulterior, prin Kelemen Hunor, că nu va vota în Parlament schimbarea șefilor SRTV și SRR, dacă nu știe clar cine va nominaliza Avocatul Poporului.

PNL nu pare dispus să lase UDMR să nominalizeze viitorul Avocat al Poporului, una dintre ideile luate în calcul de liberali fiind crearea unor funcții de conducere suplimentare la TVR și la Radio, care vor putea fi împărțite pe baza algoritmului politic, au declarat pentru Libertatea surse din PNL.

Se face o comisie

Astfel s-a creat o comisie tehnică, cu reprezentanți din partea fiecărei formațiuni politice, iar principala pistă luată în calcul este separarea funcțiilor de președinte al CA și director general la TVR și la Radio.

Astăzi, cele două instituții media publice sunt conduse de câte un președinte-director general.



„Este un grup de lucru care are termen până luni să vină să ne formuleze propuneri privitoare la legislaţia în domeniul funcţionării televiziunii şi radioului”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, miercuri, 17 martie.

Orban: „O să decidem în cadrul coaliției”

Întrebat dacă funcţiile de preşedinte şi director general ar putea fi separate, Ludovic Orban a răspuns afirmativ.

„De altfel, în propunerea legislativă care a trecut de Parlament şi care se află acum în dezbatere, ca urmare a cererii de reexaminare, este prevăzut acest lucru. Problema este care e distribuţia de competenţe între preşedintele consiliului de administraţie şi directorul general, procedura de desemnare a preşedintelui consiliului de administraţie şi a directorului general”, a declarat liderul PNL, citat de Agerpres.

Președintele PNL vorbește despre un proiect de lege inițiat de fostul senator PSD Georgică Severin, actualul șef al Radioului public, și care ar putea fi modificat în scopul de a crea rapid cele două noi funcții.

Întrebat dacă ambele funcţii ar trebui desemnate de Parlament, Orban răspunde: „Refuz să mă antepronunţ. Eu am un punct de vedere. Pe de altă parte, am dat această temă de lucru pe mâna reprezentanţilor noştri care cunosc problematica şi, în general, au capacitatea de a ne formula propuneri pe care ulterior urmează să le analizăm şi să decidem în cadrul coaliţiei”.

Cele patru variante luate în calcul

Potrivit informațiilor Libertatea, grupul de lucru a propus liderilor coaliției patru variante:

separarea funcțiilor de președinți de consiliu de administrație și directori generali, urmând ca toți patru să fie votați de Parlament, la propunerea Consiliului de Administrație. Patru funcții atribuite politic.

separarea funcțiilor de președinți de consiliu de administrație și directori generali, dar alegerea directorului general să fie făcută pe bază de proiect de management de către consiliile de administrație – considerată alegere politică. Patru funcții atribuite politic.

separarea funcțiilor de președinți de consiliu de administrație și directori generali, cu organizarea unui concurs care să nu fie controlat politic pentru funcția de director general. Două funcții atribuite politic, două prin concurs.

să nu se schimbe nimic, președintele consiliului de administrație rămâne și director general, fiind ales politic. Două funcții atribuite politic.

Răspunderea pentru luarea unei decizii revine liderilor coaliției.

Depolitizarea, promisiune electorală

Membrii grupului de lucru, din care au făcut parte, între alții, deputatul Iulian Bulai de la USR-PLUS, senatorul Viorel Badea de la PNL și senatorul Turos Lorand de la UDMR, s-au abținut de la comentarii.

Surse apropiate dosarului au declarat pentru Libertatea că solicitarea primită din partea „conducerii” a fost de a se identifica posibilitatea creării unor noi funcții. „Și care nu vor fi atribuite prin concurs, că atunci nu se mai poate aplica algoritmul”, au precizat sursele.

Reformarea televiziunii și a radioului este o promisiune din campania electorală atât din partea USR-PLUS, cât și a PNL.

Despărțirea funcției de director general de cea de președinte al Consiliului de Administrație era prezentată, în februarie, de Iulian Bulai, președintele USR-PLUS al Comisiei de cultură din Camera Deputaților, drept cea mai rapidă și eficientă reformă posibilă în sensul depolitizării celor două instituții. În condițiile în care directorul general urma să fie selecționat prin concurs, pe criterii profesionale, nu politice.

UDMR vrea director general, dar prin concurs

Ideea este susținută și de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care s-a declarat recent în favoarea separării celor două funcții și pentru atribuirea posturilor de director general prin concurs.

„Eu de ani buni spun: haideţi să separăm funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie de funcţia de director general, fiindcă nu e bine să fii şi în fruntea CA, să fii şi director general, să stai pe doi cai. E bine să separăm aceste două funcţii cu atribuţii diferite. Politic este pus Consiliul de Administraţie (…), directorul general trebuie să fie un om de specialitate, în sensul de manager într-o instituţie de media şi trebuie să fie pus acolo după concurs”, a declarat vicepremierul UDMR, pe 11 martie, pentru G4Media.

Sorin Ioniță: „Un fel de partidocrație pe față”

Posibilitatea ca viitoarele funcții de director general la TVR și Radio să fie atribuite politic este criticată de analistul de politici publice Sorin Ioniță.

„În cazul în care se va despărți funcția, dar nu se va realiza concurs, va fi o schimbare inutilă, în cel mai bun caz. Dacă nu va fi chiar dăunătoare. Își vor împărți instituția pe din două. Adică un fel de partidocrație pe față. Un algoritm politic pe față în interiorul instituției, ceea ce până acum nu a fost. Sau n-a fost oficial, că acolo găști sunt. Dar nu s-a oficializat niciodată chestia asta”, a declarat Sorin Ioniță pentru Libertatea.

La rândul său, Cristi Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind din TVR, consideră că o astfel de decizie ar fi contrară promisiunilor făcute în campania electorală.

„În urmă cu ceva timp, noi am avut o discuție cu domnul Iulian Bulai, președintele Comisiei de cultură de la Camera Deputaților. Am avut o altă discuție și cu domnul Viorel Badea, președintele Comisiei de cultură din Senat. Am explicat de ce considerăm importantă separarea celor două funcții și organizarea de concurs. Avem nevoie de o lege nouă de organizare a SRR şi SRTV, care să scoată instituţiile din paradigma politică prin care sunt desemnate conducerile celor două instituţii. Sperăm să nu se ajungă la acordarea tuturor funcțiilor politic. Ar fi chiar mai rău ca acum”, a arătat Cristi Godinac.



