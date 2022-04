„Căpitanul de rangul I, scriitorul şi jurnalistul Evgheni Bal a murit după trei zile de tortură din partea ruşilor. Pe 7 apriliear fi împlinit 79 de ani”, a precizat Pavlo Kuşci, purtătorul de cuvânt al Uniunii Scriitorilor.

Armata rusă a intrat în apartamentul scriitorului pe 18 martie. În timpul perchezițiilor, soldații au găsit fotografii din perioada în care Bal a servit în Marina Ucraineană și alte „dovezi ale fascismului”. Timp de trei zile, bărbatul a fost abuzat cu brutalitate.

Russians tortured 78-year-old writer & patriot, Yevhen Bal. They beat him for 3 days after finding a photo in his house from when he served as an officer in the Ukrainian Navy. He died 6 days shy of his 79th birthday.#RussianGenocideOfUkrainianshttps://t.co/L75lquY2Gc pic.twitter.com/LMn31IDlA9