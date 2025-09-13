Frank Jr a fost răpit în 1963

„Emoția brută exprimată în această scrisoare reflectă un om care vorbește deschis, fără a se preocupa de constrângerile impuse de opinia publică. Această vulnerabilitate rară ne face să fim deosebit de entuziasmați să oferim o privire asupra unei alte laturi a unei legende precum Frank Sinatra”, a declarat Katie Allen, specialist asociat pentru cultura pop la Bonhams Los Angeles, pentru New York Post.

În 1963, doi infractori amatori, Barry Keenan și Joe Amsler, l-au răpit pe Frank Jr., fiul lui Sinatra cu prima sa soție, Nancy Barbato. Cu ajutorul FBI-ului, cântărețul a plătit o răscumpărare de 240.000 de dolari pentru a-și recupera fiul în siguranță.

Scrisoarea a fost trimisă capelanului închisorii

Sinatra a trimis scrisoarea părintelui Roger Schmit, capelanul închisorii unde Keenan își ispășea pedeapsa, ca răspuns la cererea acestuia de a-i ierta pe răpitori. Avocații răpitorilor au susținut la acea vreme că Frank Jr., un cântăreț și compozitor care a murit în 2016 la vârsta de 72 de ani, și-ar fi înscenat propria răpire pentru a câștiga faimă.

„Conduita lor, care a permis această afirmație de farsă, a fost, în opinia mea, o altă crimă împotriva societății”, a scris Sinatra, adăugând că „norul de suspiciune care planează asupra lui Frank Jr. va continua să îi afecteze negativ viața și cariera”.

Cine este vânzătorul scrisorii

Vânzătorul scrisorii este fiul unui bărbat care a fost încarcerat în aceeași închisoare unde lucra Schmit. Tatăl său a lucrat pentru capelan, care i-a dăruit scrisoarea, păstrată în familie din 1964. Katie Allen consideră că scrisoarea va atrage colecționari interesați de omul din spatele legendei.

„Astfel de obiecte sunt perfecte pentru un colecționar care dorește să înțeleagă cine era Sinatra ca om de familie. Este o privire dincolo de cortină, ca să spunem așa”.

