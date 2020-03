De Petre Dobrescu,

Mia are 6 ani, locuiește la Torino și este elevă în clasa pregătitoare. Ar trebui să fie. Nu mai merge la şcoală de multă vreme, stă acasă şi desenează, precum alte mii de copii din Italia, curcubee sub care e scris „Andra tutto bene” – „Totul va fi bine”.



Luni, Mia a trimis o scrisoare poliţiei din oraşul în care locuieşte. Câteva rânduri scrise cu majuscule, pe o foaie de caiet de matematică. Fetiţa le mulţumeşte poliţiştilor şi carabinierilor, pentru tot ceea ce fac ei zilele acestea, însă le transmite şi o mare rugăminte.





Bună.

Mă cheamă Mia și am 6 ani.

Locuiesc la Torino și ultima oară când am ieșit din casă a fost când am mers la școală și la cercetași. Era februarie.

Voi, polițiști și carabinieri, arestați coronavirusul.

Vreau să mă întorc la joacă, cu prietenii mei.Vă mulțumesc pentru ceea ce faceţi.



În Torino, erau marți 2.496 de cazuri confirmate cu Covid-19.



