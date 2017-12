Scrisoarea către Moş Crăciun scrisă de un băieţel de şase ani din Virginia a ajuns virală pe internet.

Sarah McCammon a postat pe Twitter scrisoarea pe care fiul ei din clasa întâi i-a scris-o lui Moş Crăciun. Postarea femeii a prins imediat la public, adunând în doar două zile mii de aprecieri.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did… pic.twitter.com/XUFGMnXDFT

— Sarah McCammon NPR (@sarahmccammon) December 3, 2017