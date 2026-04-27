Scumpirile la metrou, justificate prin subfinanțarea Metrorex

Întrebat despre această decizie, Ciprian Șerban a declarat că a fost obligat să semneze ordinul, deși își încheia mandatul. „Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. Acel ordin a ajuns la mapă. Era o chestie penibilă sau un joc politic, nu știu cum să-l cataloghez, să las să semneze următorul, că eu oricum plec. Nu! A ajuns acel ordin, trebuia semnat, l-am semnat pur și simplu”, a explicat fostul ministru.

Fostul ministru a mai precizat că majorarea tarifelor era prevăzută în planul de redresare al Metrorex, aprobat în urma discuțiilor cu premierul încă din 2025. „Mi-aș fi dorit să nu ajungem în această situație, dar a fost o condiție pentru avizarea bugetului. Metrorex este subfinanțat, mai ales în contextul creșterii tarifelor la energia electrică”, a adăugat acesta.

Fostul ministru susține că problema ar fi putut fi evitată printr-o subvenție adecvată din partea Guvernului. „Totul se putea rezolva cu subvenție de la stat, dar acestea nu au fost niciodată la nivelul nevoilor companiei”, a subliniat Șerban.

În plus, el a trimis Corpul de Control la Metrorex, considerând că există „cheltuieli nejustificate” în cadrul companiei. Decizia de majorare a tarifelor continuă să genereze controverse, fiind criticată atât de călători, cât și de reprezentanți ai opoziției.

Care vor fi noile tarife la metrou

De la 1 mai, prețurile vor crește în funcție de cartela aleasă astfel:

O călătorie: 5 → 7 lei

Două călătorii: 10 → 14 lei

10 călătorii: 40 → 55 lei

Abonament 24 ore: 12 → 18 lei

Abonament 72 ore: 35 → 50 lei

Abonament săptămânal: 45 → 60 lei

Abonament lunar: 100 → 140 lei

Abonament 6 luni: 500 → 700 lei

Abonament anual: 900 → 1.300 lei.



